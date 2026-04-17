Hejtmani chtějí do konce roku předložit vládě změnu rozpočtového určení daní

Finální návrh změny rozpočtového určení daní (RUD) chce Asociace krajů ČR předložit vládě do konce roku. Hejtmani tak navazují na březnové jednání s vládou. Na něm se tehdy dohodli, že pokud změna nezvýší výdaje státního rozpočtu a bude spravedlivější pro jednotlivé regiony, ministerstvo financí většinovou dohodu hejtmanů podpoří. ČTK o tom dnes informovala mluvčí asociace Soňa Ličková.
Podle ní se většina hejtmanů dlouhodobě shoduje, že rozdělování daňových příjmů regionům potřebuje po více než 20 letech změnu. "Pro část krajů je současný systém diskriminační. Kritéria přerozdělování daňových příjmů jsou zastaralá a nespravedlivá. Do konce roku chceme vládě předložit nový návrh tak, aby po projednání v legislativním procesu mohl začít platit od ledna 2028,“ uvedl předseda Rady Asociace krajů a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).
Kraje úpravu rozpočtového určení daní navrhovaly už v minulém volebním období, shodlo se na ní 11 ze 14 krajů. Sněmovna ale úpravu nestihla projednat. Například Moravskoslezský kraj s návrhem na změnu rozdělení daňových příjmů krajům dlouhodobě nesouhlasí. Krajský rozpočet by totiž přišel zhruba 668 milionů korun ročně. Kraj to považuje za nepřijatelné a poukazuje na to, že s Ústeckým a Karlovarským krajem patří ke strukturálně postiženým krajům s dlouhodobými ekonomickými a sociálními problémy způsobenými útlumem těžkého průmyslu a těžby.
Ústecký kraj by například přišel zhruba o 607 milionů korun. Dalším regionům by ale změna navrhovaná kraji měla naopak přinést více peněz. Pro Liberecký kraj by to bylo navíc 750 milionů korun. Částka zahrnuje i peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), které kraje v minulosti dostávaly.
Jednat o parametrech úprav stávajícího systému rozpočtového určení daní má Asociace krajů v plánu i na svém dalším zasedání, které se má uskutečnit 22. června v Praze.