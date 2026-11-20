Stát nabídl firmě OKK Koksovny za pozemky u heřmanické haldy 230 milionů korun a převzetí její staré skládky chemického odpadu. Firma ale žádá více peněz. Píše to dnes iROZHLAS.cz. Pozemky stát potřebuje k tomu, aby mohl pokračovat v sanaci haldy a budování oddělovacích stěn. Ty mají zamezit dalšímu šíření požáru uvnitř haldy. Poslední jednání ministerstva průmyslu, státního podniku Diamo, který má budování stěn na starosti, a vlastníka firmy OKK Koksovny Petra Otavy se podle webu uskutečnilo na konci září. Další by mělo být ještě v listopadu.
"Na jednání byly představeny podmínky, za kterých je stát připraven majetkové vztahy vypořádat. Společnost OKK Koksovny na tuto nabídku nepřistoupila. Dohody tedy dosaženo nebylo," uvedl mluvčí Diama Tomáš Indrei. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) podle webu už dříve označil nabídku státu za férovou.
Firma ale argumentuje tím, že na území odvalu nakoupila nejen pozemky za 60 milionů korun, ale i homogenizační linku, která na nich stojí. Celková cena transakce tak byla 361,5 milionu korun a za tuto částku chce firma nemovitosti státu prodat. "Existuje více zájemců, ale jen státu jsme byli připraveni převést úplně komplexní soubor úplně všech pozemků a staveb za prokazatelně nabývací cenu, tedy bez jediné koruny zisku. Znalecké ocenění celého souboru se přitom blíží jedné miliardě korun a znalecká ocenění odpadovou zátěží těchto pozemků jsou ještě mnohonásobně vyšší," uvedl mluvčí společnosti Jindřich Vaněk.
Další jednání by se podle webu mělo uskutečnit ještě tento měsíc. Tématem by měla být i možnost, že by si OKK Koksovny pozemky ponechaly a jen by umožnily státnímu podniku, aby na nich vybudoval další oddělovací stěnu. Podle OKK Koksoven je tato varianta reálná.
Kdyby se strany nedohodly, je podle státního podniku stále ve hře i varianta, že stát část pozemků od OKK Koksovny vyvlastní. S tím ale firma nesouhlasí.
Haldu neboli odval Heřmanice o rozloze asi 103,5 hektaru tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven a Diamo ji provozuje od roku 2002. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala před více než 20 lety, je pozastavená. Kvůli haldě vzniklo několik sporů.
Stěnu, která měla bránit prohoření haldy směrem ke skládce chemických odpadů, budovala pro Diamo od roku 2014 do léta 2022 společnost Ridera Bohemia. Diamo kvůli stěně koncem roku 2023 podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Uvedlo tehdy, že je výplňový materiál stěny hořlavý a neodpovídá požadavkům. Podle Ridery je ale materiál certifikovaný a v pořádku, dokládá to řadou posudků. Policie případ po roce uzavřela, podle ní nešlo o trestný čin.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) letos odebralo České inspekci životního prostředí (ČIŽP) prověřování kauzy a ukončilo ho bez nalezení viníka. To u soudu napadlo Diamo, soud ale žalobu odmítl z procesních důvodů.
Nejvyšší správní soud podle Hospodářských novin (HN) rozhodl ve sporu mezi společností Ridera Bohemia a ČIŽP ve prospěch inspektorů. Odmítl kasační stížnost Ridery, která považovala jednání inspekce za nezákonné. Firmě podle HN hrozila pokuta až 25 milionů korun a uložení nápravných opatření.