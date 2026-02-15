Nový Jičín je historickým městem kraje, teď se utká v republikové konkurenci

Autor: jen
  6:52aktualizováno  6:52
Krajským titulem Historické město roku 2025 se pyšní Nový Jičín. K získání ocenění mu pomohla nejen péče o památky, ale i zpřístupnění kostelní věže či pravidelné akce na náměstí. Soutěž hodnotí především to, jak se přihlášená města starají o své památkové zóny. Město postoupilo do celostátního kola soutěže.
Nový Jičín

Nový Jičín | foto: MÚ Nový Jičín

Novojičínská novinka: lidé na arkádovém ochozu farního kostela Nanebevzetí...
Návštěvníci vystoupají přes sedm pater po 126 schodech. (30. srpna 2025)
Kvůli volnému průchodu se musely přemístit i zvony i další zařízení ve věži....
Pohled z ochozu kostelní věže na Nový Jičín s mimořádným Masarykovým náměstím....
9 fotografií

Nový Jičín prezentoval porotě svou městskou památkovou rezervaci nejen jako území s desítkami renovovaných kulturních památek, ale zejména jako prostor s výjimečnou atmosférou, kde se však i dnes odehrává bohatý společenský život.

Novojičínská novinka: lidé na arkádovém ochozu farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (30. srpna 2025)

Fotogalerie

zobrazit 9 fotografií

„Na náměstí i v okolních uličkách se pravidelně konají kulturní akce, jarmarky a koncerty,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Oldřiška Navrátilová.

Další body získalo město za zpřístupnění ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost, k němuž došlo po nákladné rekonstrukci loni v létě.

Porotu zaujal i plán na připravovanou expozici Pod Popelem. Při opravě domu v Křižíkově ulici v centru města nalezli archeologové pozůstatky středověkého domu z roku 1427 a řadu předmětů z té doby. Nevšední nález dostal od odborníků název „novojičínské Pompeje“.

Místo pošty Karel Kryl. Nový Jičín pojmenuje po legendě zastávku

„Objekt je v soukromém vlastnictví, ale po dohodě s majitelkou budujeme v jedné místnosti prostor, kde budou nálezy vystaveny,“ sdělil místostarosta Ondřej Syrovátka.

Pozitivně komise hodnotila i skutečnost, že u 118 historických objektů jsou umístěny QR kódy s jejich popisem a fotografiemi.

Středověký dům zakonzervoval požár. Říkáme mu novojičínské Pompeje, říká historička

Z regionu se do aktuálního ročníku soutěže přihlásily také města Bílovec, Příbor a Štramberk. Krajští vítězové postupují do celostátního kola, jeho výsledky budou vyhlášeny 16. dubna. Nový Jičín už v národním kole jednou vyhrál, a to v roce 2001. V krajských kolech se mu podařilo zvítězit už třikrát.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

I my chceme, aby se bazén v dohledné době dostavěl, říká rektor ZČU

Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Lávička vyjádřil účast obětem...

Už v květnu roku 2022 zastupitelé Plzně schválili výsledek architektonické soutěže na návrh plaveckého areálu nedaleko budov Západočeské univerzity (ZČU) v plzeňské čtvrti Bory. Pak se příprava...

15. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Před bouřkou nevyrábíme, zní z netradiční čokoládovny. Šéfa tu nehledejte

Čokoládovna nabízí možnost prožít čokoládu naplno – nejen ji ochutnat, ale také...

V čokoládovně MANA v Krásné Lípě na Děčínsku si opravdu dávají záležet. Přesně tu rozlišují chutě kakaa, nakupují z různých kontinentů. Pracují s vlastními formami a reliéfy. A jsou specifickým...

15. února 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

9. den ZOH 2026: Adamczyková znovu v akci. Neděle nabídne snowboardcross i hokejový nervák

Obránce Jan Rutta se usmívá na tréninku národního týmu.

Program 9. dne zimních olympijských her nabídne řadu českých nadějí. Eva Adamczyková se představí v týmovém snowboardcrossu, na start půjdou biatlonisté i curleři a hokejisty čeká rozhodující duel...

15. února 2026  7:20,  aktualizováno  8:36

Show, skauti i budoucí hvězdy NBA. Aréna uvidí adepty mistrovství světa juniorů

Český basketbalista Tomáš Satoranský v duelu s Bosnou a Hercegovinou

V červnu příštího roku se v Pardubicích bude konat ostře sledované mistrovství světa basketbalistů do 19 let. Z globálního hlediska Pardubice větší sportovní akci ještě neviděly.

15. února 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čelákovice nabízí 19 obcím zdarma místa v MŠ a ZŠ, mají volnou pětinu míst

ilustrační snímek

Čelákovice u Prahy v lednu nabídly 19 obcím v okolí, že zdarma přijmou jejich děti do svých mateřských a základních škol. Mají he obsazené z 80 procent a počet...

15. února 2026  6:40,  aktualizováno  6:40

Kapela z Podještědí v nové písni nouzově přistává, klip točila v simulátoru

Pop-rocková kapela Lithium vydala nový singl s názvem Nouzové přistání....

Vážné téma, které se v refrénu pojí s veselou melodií. Pop-rocková kapela Lithium z Jablonného v Podještědí vydala nový singl s názvem Nouzové Přistání. Doprovází ho videoklip, který kapela natáčela...

15. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

15. února 2026  7:23,  aktualizováno  8:09

Aplikace Záchranka nabízí psychosociální pomoc nově také v Olomouckém kraji

Autor aplikace Záchranka Filip Maleňák představuje novinku v podobě...

Oblíbená aplikace Záchranka, díky níž si mohou lidé z mobilu snadno zavolat první pomoc, obsahuje v Olomouckém kraji nově také modul Psychosociální pomoc. Ten se zaměřuje na podporu těch, kteří se...

15. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Hokej na ZOH 2026: Na koho mohou Češi narazit v osmifinále a čtvrtfinále?

Kapitán Roman Červenka na tréninku českého týmu

Čeští hokejisté vstupují do posledního utkání základní skupiny olympijského turnaje proti Švýcarsku s jasným cílem: zajistit si co nejlepší výchozí pozici pro play off. Dobrým výsledkem se můžeme...

15. února 2026

Biatlon na ZOH 2026: Dnes jdou do akci muži i ženy. Program je v druhé polovině

Krásné počasí, nabitá tribuna, lehký vítr. Podmínky pro sprint mužů v...

Na zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se čeští fanoušci těšili i kvůli biatlonu. Na hrách pojedou biatlonisté hned 11 medailových závodů. Do bojů o cenný kov promluví i Češi. V textu níže...

15. února 2026  7:52

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Curling na ZOH 2026: Mužský tým stále čeká na výhru. Zadaří se dnes?

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Curling na ZOH 2026 v Miláně a Cortině nabízí i českou stopu. Muži se kvalifikovali přímo díky bodům ze světových šampionátů, v mixu se představila dvojici Julie Zelingrová – Vít Chabičovský....

15. února 2026  7:47

Ve školách na Vysočině je přes 2200 dětí z Ukrajiny s dočasnou ochranou

ilustrační snímek

V základních školách na Vysočině je přes 1600 dětí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Ukrajinských středoškoláků se stejným statusem je 348. Dalších téměř 300...

15. února 2026  6:15,  aktualizováno  6:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.