Nový Jičín je historickým městem kraje, teď se utká v republikové konkurenci

Nový Jičín prezentoval porotě svou městskou památkovou rezervaci nejen jako území s desítkami renovovaných kulturních památek, ale zejména jako prostor s výjimečnou atmosférou, kde se však i dnes odehrává bohatý společenský život.
„Na náměstí i v okolních uličkách se pravidelně konají kulturní akce, jarmarky a koncerty,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Oldřiška Navrátilová.
Další body získalo město za zpřístupnění ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie pro veřejnost, k němuž došlo po nákladné rekonstrukci loni v létě.
Porotu zaujal i plán na připravovanou expozici Pod Popelem. Při opravě domu v Křižíkově ulici v centru města nalezli archeologové pozůstatky středověkého domu z roku 1427 a řadu předmětů z té doby. Nevšední nález dostal od odborníků název „novojičínské Pompeje“.
„Objekt je v soukromém vlastnictví, ale po dohodě s majitelkou budujeme v jedné místnosti prostor, kde budou nálezy vystaveny,“ sdělil místostarosta Ondřej Syrovátka.
Pozitivně komise hodnotila i skutečnost, že u 118 historických objektů jsou umístěny QR kódy s jejich popisem a fotografiemi.
Z regionu se do aktuálního ročníku soutěže přihlásily také města Bílovec, Příbor a Štramberk. Krajští vítězové postupují do celostátního kola, jeho výsledky budou vyhlášeny 16. dubna. Nový Jičín už v národním kole jednou vyhrál, a to v roce 2001. V krajských kolech se mu podařilo zvítězit už třikrát.