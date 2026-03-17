Historický dům na náměstí v Krnově čeká rekonstrukce za 17 milionů korun

Krnovská radnice dala opravit historický a památkově chráněný dům na na Hlavním náměstí v centru města. Rekonstrukce bude stát 17 milionů korun a dotkne se hlavně střechy, fasády či oken. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová s tím, že práce potrvají do září.
"Památkově chráněný dům na Hlavním náměstí 4, v němž se nachází pivnice a další nebytové prostory, postupně zahaluje lešení. Začíná oprava střechy a fasády spojená s výměnou oken a také se stavebními úpravami interiéru," řekla Círová. Na stavbu budou podle ní po celou dobu dohlížet pracovníci památkové péče.
V domě jsou tři provozovny. Nájemce prodejny se rozhodl po dobu rekonstrukce svůj obchod zavřít, zbývající dva nájemci, kteří provozují pivnici a fitness, budou v činnosti zatím pokračovat. "Práce začnou opravou vysoké sedlové střechy, která má plochu 720 metrů čtverečních. Pracovníci odstraní plechovou střešní krytinu včetně podkladních vrstev, které jsou tvořeny původními dřevěnými šindeli. Následná oprava krovu bude spojená s výměnou poškozených prvků a s jeho ztužením," řekl Pavel Hanzel z odboru investic.
Rekonstrukce pak bude pokračovat výměnou oken i dveří a opravě fasád. Ta čelní má barokní štukovou výzdobu, všechny ozdobné prvky na ní zůstanou zachovány. "Zároveň budou probíhat práce v interiéru, které zahrnují zejména výměnu některých stropních trámů, opravu omítek a elektroinstalace, rekonstrukci hygienického zařízení v patře, výměnu dveří a kompletní výmalbu prostor," doplnila Círová.
Před zahájením malířských prací v prostoru schodiště s bohatou štukovou výzdobou bude na základě požadavku památkářů proveden odborný průzkum, který malby vyhodnotí. V prvním patře, kde jsou dosud dva nebytové prostory, vznikne další jednotka určená pro kancelářský provoz.
Dům má bohatou historii. Postaven byl na dvou středověkých parcelách ve druhé polovině 16. století, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1690. V letech 1759 až 1875 byla v přízemí pošta. Po požáru v roce 1779 dali majitelé dům přestavět v barokním slohu. Zatím poslední úpravy se uskutečnily v 80. letech 20. století.