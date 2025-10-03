Historii ostravských kaváren mapuje nová výstava, ve městě měly silnou tradici

Petra Sasínová
  8:52aktualizováno  8:52
Historii ostravských kaváren od první republiky přes období komunistického režimu do současnosti přibližuje nová výstava v Ostravském muzeu. Autoři se zabývají také kávou jako rostlinou a společenským fenoménem. Výstava skončí až příští rok na podzim.
Ostravské muzeum 1. října zahájilo výstavu Ostravská kavárna, která provede...

Ostravské muzeum 1. října zahájilo výstavu Ostravská kavárna, která provede historií kavárenského života ve městě od počátku 20. století až po současnost. Přináší příběhy legendárních kaváren i autentické předměty. Končí 27. září 2026. | foto: Martin Popelář

Ostravské muzeum 1. října zahájilo výstavu Ostravská kavárna, která provede...
Ostravské muzeum 1. října zahájilo výstavu Ostravská kavárna, která provede...
Ostravské muzeum 1. října zahájilo výstavu Ostravská kavárna, která provede...
Nové prostory kavárny Elektra v centru Ostravy jsou velmi reprezentativní.
24 fotografií

Kavárny Praha, Elektra, Fénix a Palace patřily k nejslavnějším ostravským kavárnám v centru města a kurátoři výstavy se zaměřili právě na ně. Podniky vznikly ve dvacátých až třicátých letech minulého století, kdy se z Ostravy díky dolům a hutím stávalo stále významnější průmyslové centrum.

„I ve městě uhlí a železa kavárenská kultura možná překvapivě zapustila velmi silné kořeny. A právě kontrast mezi dělnickým charakterem města a světem luxusních kaváren dává tomuto fenoménu zvláštní význam,“ uvedla hlavní kurátorka výstavy Eva Ševčíková.

Kavárny jako oázy odpočinku a společenského dění byly svědky proměn v časech svobody i nesvobody a každá doba na nich zanechala stopy.

Chodí maminky i dělníci. Kafe ve vyřazené tramvaji před kostelem má úspěch

Éra komunistického budování nešla s kavárenskou elegancí dohromady. Protikavárenskou politiku, která šla ruku v ruku s režimní nenávistí k buržoazii, dokládají kurátoři heslem z padesátých let: „Povaleči z kaváren do polí a továren.“

Každé ze sledovaných období autoři přibližují autentickými předměty. Například z kavárny hotelu Palace se dochovaly kroniky, do nichž se mohou návštěvníci začíst.

Ostravské muzeum 1. října zahájilo výstavu Ostravská kavárna, která provede historií kavárenského života ve městě od počátku 20. století až po současnost. Přináší příběhy legendárních kaváren i autentické předměty. Končí 27. září 2026.
Ostravské muzeum 1. října zahájilo výstavu Ostravská kavárna, která provede historií kavárenského života ve městě od počátku 20. století až po současnost. Přináší příběhy legendárních kaváren i autentické předměty. Končí 27. září 2026.
Ostravské muzeum 1. října zahájilo výstavu Ostravská kavárna, která provede historií kavárenského života ve městě od počátku 20. století až po současnost. Přináší příběhy legendárních kaváren i autentické předměty. Končí 27. září 2026.
Ostravské muzeum 1. října zahájilo výstavu Ostravská kavárna, která provede historií kavárenského života ve městě od počátku 20. století až po současnost. Přináší příběhy legendárních kaváren i autentické předměty. Končí 27. září 2026.
24 fotografií

Mezi exponáty jsou dobové porcelánové servisy, mlýnky či kávovary. „Z Národního technického muzea máme zapůjčený kávovar Merkur tuzemské výroby z roku 1943, který nebyl nikdy použitý,“ přiblížil další kurátor Jiří Sochorek.

Návštěvníci se také dozvědí, odkud se káva do Ostravy dovážela.

Filmy a rozhovory

Atmosféru jednotlivých období vybraných kaváren přibližují audiovizuální a interaktivní materiály. „Jde například o ukázky z filmů, ve kterých se objevují ostravské kavárny, nebo rozhovory o kávě s různými osobnostmi,“ doplnila mluvčí muzea Andrea Trojáková.

K současnému kavárenskému životu v Ostravě se mohou vyjádřit i návštěvníci tak, že zaznamenají do interaktivní mapy města své oblíbené kavárny.

Ostravské stopy: V Ostravě jsem prožil nejkrásnější léta, vzpomíná Špaček

Jedním z témat ze současnosti, která výstava prezentuje, je projekt Kukang Coffee, jenž propojuje produkci kávy ze Sumatry s ochranou zvířat.

Muzeum k výstavě připravilo pestrý doprovodný program. „Chystáme například workshopy s kávovými profesionály, komentované prohlídky a vzdělávací program pro školy,“ doplnila Trojáková.

Scénografii výstavy Ostravská kavárna, která potrvá do konce září příštího roku, vytvořila Renata Slámková. Autorkou ilustrací a grafické podoby je výtvarnice Tereza Jirků Váňa.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

U nové knihovny v Turnově postaví hřiště pro děti, osvěží ho protékající potok

Nové hřiště nebo třeba zázemí letního kina. Turnovští zastupitelé řeší úpravu okolí nové knihovny Antonína Marka ve Skálově ulici. „Kdybychom tam dnes šli ze strany od parku, tak je tam hřiště pro...

3. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Starobrno využívá špičkový systém monitoringu spotřeby energií Siemens

3. října 2025  10:42

Kdo volí v Praze? Prezident ani premiér to nejsou, Babiš jede do Ostravy

K volbám do Poslanecké sněmovny se chystají i kandidáti z jednotlivých uskupení, předsedové stran i další politické osobnosti. Kteří z nich odevzdají svůj hlas v Praze? Prezident Petr Pavel mezi nimi...

3. října 2025  10:40

Další expertiza. Soudy řeší nabourané bentley Limberského už několik let

Už čtyři roky řeší soudy, zda bouračka osobního vozidla Bentley na Domažlicku byla fingovaná, nebo ne. Auto tehdy splácel leasingové společnosti fotbalista David Limberský, v té době ho ale měl...

3. října 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rusko byl nářez, vzpomíná muzikant, jehož kariéru nakopl Festival politické písně

Zajímavé hudební souvislosti odhaluje nová výstava v chebském Retromuseu, která se věnuje Festivalu politické písně Sokolov. Ten byl v době hluboké totality významnou kulturní akcí, která na západ...

3. října 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Anonym nahlásil bombu ve škole v Jihlavě. Odpoledne tam bude volební místnost

Policisté v pátek evakuovali prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Do školy v centru města, jen kousek od Masarykova náměstí, přišel ráno anonymní mail. Neznámý pisatel v něm vyhrožoval...

3. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:29

Probíhá třetí etapa opravy třídy 17. listopadu v Karviné, za volantem buďte obezřetní

3. října 2025  10:20

Katalog Czech Strategic Technologies: třetí vydání slavnostně pokřtěno v Černínském paláci

3. října 2025  10:03

Konečně máme převozníka. Děčín rok hledal firmu pro přívoz v odlehlé čtvrti

Téměř rok trvalo, než se radnici v Děčíně podařilo zajistit nového provozovatele pro přívoz v městské části Dolní Žleb. Místní obyvatele i turisty by mohlo plavidlo poprvé svézt během října. Firma,...

3. října 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Výstava o pěstování květin v Keni visí na rekordních 136 místech republiky

3. října 2025  9:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Boj o kontrolu nad vodou. V Heršpicích se o potrubí rozhodne v referendu

Komu bude patřit potrubí a další vodohospodářský majetek za desítky milionů korun a kdo získá určující vliv na cenu vody, o tom spolu budou během voleb rozhodovat lidé v malé obci Heršpice na...

3. října 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti se třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...

2. října 2025  10:32,  aktualizováno  3.10 9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.