Historii ostravských kaváren mapuje nová výstava, ve městě měly silnou tradici

Kavárny Praha, Elektra, Fénix a Palace patřily k nejslavnějším ostravským kavárnám v centru města a kurátoři výstavy se zaměřili právě na ně. Podniky vznikly ve dvacátých až třicátých letech minulého století, kdy se z Ostravy díky dolům a hutím stávalo stále významnější průmyslové centrum.
„I ve městě uhlí a železa kavárenská kultura možná překvapivě zapustila velmi silné kořeny. A právě kontrast mezi dělnickým charakterem města a světem luxusních kaváren dává tomuto fenoménu zvláštní význam,“ uvedla hlavní kurátorka výstavy Eva Ševčíková.
Kavárny jako oázy odpočinku a společenského dění byly svědky proměn v časech svobody i nesvobody a každá doba na nich zanechala stopy.
|
Chodí maminky i dělníci. Kafe ve vyřazené tramvaji před kostelem má úspěch
Éra komunistického budování nešla s kavárenskou elegancí dohromady. Protikavárenskou politiku, která šla ruku v ruku s režimní nenávistí k buržoazii, dokládají kurátoři heslem z padesátých let: „Povaleči z kaváren do polí a továren.“
Každé ze sledovaných období autoři přibližují autentickými předměty. Například z kavárny hotelu Palace se dochovaly kroniky, do nichž se mohou návštěvníci začíst.
Mezi exponáty jsou dobové porcelánové servisy, mlýnky či kávovary. „Z Národního technického muzea máme zapůjčený kávovar Merkur tuzemské výroby z roku 1943, který nebyl nikdy použitý,“ přiblížil další kurátor Jiří Sochorek.
Návštěvníci se také dozvědí, odkud se káva do Ostravy dovážela.
Filmy a rozhovory
Atmosféru jednotlivých období vybraných kaváren přibližují audiovizuální a interaktivní materiály. „Jde například o ukázky z filmů, ve kterých se objevují ostravské kavárny, nebo rozhovory o kávě s různými osobnostmi,“ doplnila mluvčí muzea Andrea Trojáková.
K současnému kavárenskému životu v Ostravě se mohou vyjádřit i návštěvníci tak, že zaznamenají do interaktivní mapy města své oblíbené kavárny.
|
Ostravské stopy: V Ostravě jsem prožil nejkrásnější léta, vzpomíná Špaček
Jedním z témat ze současnosti, která výstava prezentuje, je projekt Kukang Coffee, jenž propojuje produkci kávy ze Sumatry s ochranou zvířat.
Muzeum k výstavě připravilo pestrý doprovodný program. „Chystáme například workshopy s kávovými profesionály, komentované prohlídky a vzdělávací program pro školy,“ doplnila Trojáková.
Scénografii výstavy Ostravská kavárna, která potrvá do konce září příštího roku, vytvořila Renata Slámková. Autorkou ilustrací a grafické podoby je výtvarnice Tereza Jirků Váňa.