Hledej pramen vody 2027: Ostravské děti se už po pětadvacáté vydají za poznáním vody

  8:00
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1. místo - tým Pravodáci, ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, 5. třída, tř....

1. místo - tým Pravodáci, ZŠ Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, 5. třída, tř. učitel Jana Vahalíková, dárkový poukaz v hodnotě 15 000,- Kč + Bezdrátový reproduktor. | foto: OVAK

2. místo - tým Pramínek, ZŠ Ostrava-Poruba A. Hrdličky, 5.B, tř. učitel Dana...
3. místo - tým Kapříci, ZŠ Ostrava-Vítkovice, Primaškola, 4. třída, tř....
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Voda jako téma pro malé vědce, kreativce i budoucí tvůrce. Ekologický projekt Hledej pramen vody vstupuje do jubilejního 25. ročníku. Žáky 4. a 5. tříd základních škol čekají měsíce plné objevování, experimentování, tvoření a týmové práce.

Voda je pro většinu lidí samozřejmou součástí každodenního života. Stačí otočit kohoutkem a je k dispozici. Co všechno se ale za jednou kapkou vody skrývá a proč je důležité ji chránit? Právě na tyto otázky budou během školního roku 2026/2027 hledat odpovědi děti zapojené do ekologického projektu Hledej pramen vody.

Soutěž, kterou pořádá společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK), je určena žákům 4. a 5. tříd základních škol. Letos se koná už po pětadvacáté a za více než dvě desetiletí se stala tradiční součástí environmentálního vzdělávání ostravských škol.

Děti se během několika měsíců promění v malé badatele. V týmech plní úkoly zaměřené na vodu, přírodu, ekologii a udržitelnost. Nejde přitom jen o získávání znalostí. Soutěž staví také na vlastní zkušenosti, pozorování, experimentování a schopnosti hledat řešení.

Prostor pro různé talenty

Hledej pramen vody není určen pouze žákům, kteří mají rádi přírodovědu. Soutěž nabízí prostor různým schopnostem a talentům. Pro děti se zájmem o vědu, poznávání a experimenty je připravena kategorie VodoEINSTEIN, kreativně zaměření žáci mohou své nápady představit v kategorii VodoART a těm, kteří mají blízko k videu, moderování nebo tvorbě obsahu, dává prostor kategorie VodoSTAR.

Součástí projektu je také cena VodoAMOS, která oceňuje mimořádné nasazení pedagogů. Právě učitelé hrají při soutěži důležitou roli – pomáhají dětem objevovat nové souvislosti a podporují je při týmové práci i prezentaci výsledků.

Učení, které nekončí ve školní lavici

Jedním z hlavních přínosů projektu je propojení environmentálního vzdělávání s praktickou zkušeností. Děti se učí pracovat v týmu, rozdělit si úkoly, hledat informace, přemýšlet nad problémy a své výsledky také představit ostatním.

Téma ochrany vody a životního prostředí tak dostává konkrétní podobu. Žáci mohou lépe pochopit, jak důležitou roli voda v přírodě i v každodenním životě hraje a proč je potřeba s ní zacházet odpovědně.

Na nejúspěšnější týmy čekají hodnotné ceny a finanční šeky v celkové hodnotě 35 000 korun. Oceněni budou nejen celkoví vítězové, ale také nejlepší práce v jednotlivých doprovodných kategoriích. Každý člen vítězného týmu navíc získá věcnou cenu.

Čtvrt století s vodou

Letošní ročník má pro pořadatele zvláštní význam. Hledej pramen vody se koná už po pětadvacáté a za dobu své existence pomohl přiblížit téma vody a ochrany životního prostředí několika generacím ostravských školáků.

Jubilejní ročník tak znovu ukáže, že ekologické vzdělávání nemusí být jen o výkladu a osvojování faktů. Pokud děti dostanou možnost něco samy objevit, vyzkoušet a vytvořit, mohou si k tématu vody vytvořit přirozenější a osobnější vztah.

Registrace do školního roku 2026/2027 je již otevřena. Informace o projektu, pravidla soutěže i registrační formulář jsou k dispozici na www.hledejpramenvody.cz.

Partnerem projektu je statutární město Ostrava.

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