Hledej pramen vody už 24 let učí děti v Ostravě vážit si vody.

Co je Hledej pramen vody?
Hledej pramen vody je dlouhodobý vzdělávací a osvětový projekt, jehož cílem je zábavnou a interaktivní formou přiblížit dětem význam vody, její koloběh v přírodě, úpravu pitné vody i odpovědné hospodaření s vodními zdroji. Projekt propojuje teoretické úkoly, praktické aktivity v terénu i týmovou spolupráci a vede děti k aktivnímu vztahu k životnímu prostředí.
Soutěž má dvě části, teoretickou a praktickou. Po úspěšném zvládnutí teoretických úkolů postupují týmy do velkého finále, které se tradičně koná na Slezskoostravském hradě.
Čtyři teoretické úkoly plné objevování
V letošním ročníku děti plní čtyři tematické teoretické úkoly, které podporují jejich zvídavost, kreativitu i pohyb:
HPV 1 – Voda je život aneb Deník šťastné rostlinky
Týmy pečují o vlastní ředkvičkovou minifarmu a sledují, jak zásadní roli hraje voda v růstu rostlin.
HPV 2 – Koloběh vody aneb Ukažte své znalosti
Děti objevují cestu vody od úpravny až zpět do přírody a zjišťují, jakou hodnotu má voda z kohoutku.
HPV 3 – VODOvýlety aneb Voda kolem nás
Soutěžící vyrážejí s mapou a plakátem za vodními místy Ostravy a poznávají město z nové perspektivy.
HPV 4 – Kešky s kvízem aneb Kdo hledá, ten najde
Hravé pátrání v terénu i na mapách je zavede na zajímavá vodní místa, kde luští kvízy a hledají indicie.
Deadline pro odevzdání teoretické části je 15. května 2026.
Finále na hradě a setkání všech týmů
Po vyhodnocení teoretické části postoupí všechny zapojené týmy do velkého finále, které se uskuteční 5. června 2026 na Slezskoostravském hradě. Čeká je zábavné dopoledne, týmové úkoly a slavnostní vyhlášení výsledků. „Ekologický projekt s názvem Hledej pramen vody náleží do celého spektra environmentálních programů, podporovaných již tradičně městem Ostravou. V rámci programu Hledej pramen vody mohou děti ideálním způsobem, tedy jim nejbližší hrou, objevovat zákonitosti přírody a budovat si k vodě vztah, aby s ní pak nakládali jako s životodárnou tekutinou. Nezastupitelnou úlohu vody připomíná soutěž účastníkům takřka čtvrtstoletí. Za tu dobu se již první generace dětí, která program absolvovala, mohla stát rodiči a svůj vztah k přírodě a vodě může přibližovat svým potomkům,“ uvádí Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.
„Projekt Hledej pramen vody nám dlouhodobě potvrzuje, že děti dokáží o vodě přemýšlet velmi zrale, pokud jim k tomu dáme prostor a správné nástroje. Nejde jen o soutěž, ale o budování vztahu k vodě, který si ponesou do dospělosti,“ říká Radka Vanková, manažerka projektu OVAK Hledej pramen vody.
OVAK společně se statutárním městem Ostrava drží palce všem malým badatelům a badatelkám, aby jim to rostlo, teklo a vycházelo.
