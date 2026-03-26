Hlučín dokončil koupi 527 bytů od Heimstaden za 605 milionů korun

Město Hlučín na Opavsku dokončilo nákup 527 bytů společnosti Heimstaden Czech na sídlišti OKD. Do notářské úschovy převedlo poslední část kupní ceny 605 milionů korun. Od 1. dubna přebere správu bytů městská společnost Teplo Hlučín. ČTK to dnes řekla mluvčí města Kristina Skulinová. Nájemní smlouvy zůstávají v platnosti, nemění se ani výše nájemného.
Posledním krokem k dokončení transakce bylo uvolnění prostředků Státního fondu podpory investic (SFPI). Jedná se o kombinaci dotace 81 milionů korun a úvěru 162 milionů korun.
"Uhrazením celé kupní ceny na účet notáře jsme splnili poslední zásadní podmínku pro převod vlastnictví. Notář, u kterého jsou nyní uzavřené smlouvy v úschově v souvislosti s vypořádáním kupní ceny, nyní vydá smlouvy z úschovy a v nejbližších dnech budou podány katastrálnímu úřadu návrhy na vklad vlastnického práva. Po uplynutí zákonné dvacetidenní lhůty bude jako vlastník zapsána naše společnost Teplo Hlučín," řekl jednatel společnosti Petr Rončka.
Pro stávající nájemníky se s příchodem nového majitele nic zásadního nemění. Nájemní smlouvy zůstávají v platnosti ze zákona a výše nájemného tak v souvislosti s převodem vlastnictví zůstává nezměněna. Jedinou administrativní změnou je nové číslo bankovního účtu pro platby, přičemž variabilní symboly zůstávají stejné.
"Chystanou změnou jsou investice do oprav domů i okolních ploch a zřízení kontaktního místo přímo v lokalitě," uvedla starostka Hlučína Petra Tesková (ANO). Kontaktní místo bude od 1. dubna v Komunitním centru. Nájemci se na něj budou moci obracet s veškerými technickými i organizačními dotazy.
V nadcházejících dnech bude probíhat přejímka domů, odečty měřidel a přenos datové dokumentace. Podle místostarosty Václava Škvaina (ANO) je město na tento proces připravené. "Už realizujeme veškeré organizační a technické kroky. Aktivujeme software pro správu a přebíráme kompletní smluvní dokumentaci tak, aby byl přechod k 1. dubnu pro nájemce naprosto plynulý," uvedl místostarosta.
Celkem 275 bytů bude sloužit sociálnímu bydlení s regulovaným nájemným. Výše nájemného ve zbývajících 252 bytech bude kopírovat cenová kritéria, která jsou v Hlučíně obvyklá.