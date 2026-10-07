Hlučín dokončil přestavbu domu na Mírovém náměstí za 8,2 milionu korun

Radnice Hlučína na Opavsku dokončila přestavbu bytového domu na Mírovém náměstí. Práce zaměřené na zlepšení energetické účinnosti, technického stavu a vzhledu objektu stály skoro 8,2 milionu korun. Téměř 1,2 milionu korun město získalo z programu Nová zelená úsporám. ČTK to dnes řekla mluvčí města Naďa Skulinová.
Čtyřpodlažní dům byl postaven na přelomu 80. a 90. let minulého století a zkolaudován v roce 1990. Je v něm 19 bytů a komerční prostory v přízemí. "Po více než 30 letech užívání objekt vykazoval technické i estetické nedostatky," uvedla mluvčí.
Stavební práce zahrnovaly zateplení obvodového pláště a soklu, vybraných stropů a podlahy půdního prostoru. Ta byla opatřena novou zvýšenou podlahou. Přestavbou prošla také střecha nad nevytápěnou půdou, kde stavbaři položili novou krytinu a osadili střešní okna. Opraven byl přístřešek nad vstupem do suterénu a u nakládací rampy jsou nové kovové schody.
Úpravy se týkaly také vzhledu domu. Město sjednotilo fasádu a barevnost některých prvků a upravilo části objektu směrem do dvora. Dům stojí na Mírovém náměstí v historickém centru města v blízkosti kostela a fary. "U takového domu, který je přímo na Mírovém náměstí, nestačí řešit jen jeho technický stav a sledovat možné energetické úspory. Fasáda domu tvoří náměstí, a proto jsme chtěli zároveň sjednotit vzhled objektu a lépe jej začlenit do okolní zástavby," uvedl místostarosta Hlučína Václav Škvain (ANO).