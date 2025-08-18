Sinice pokazily koupání v hlučínském jezeře, provozovatel snížil vstupné

Petra Sasínová
  12:42aktualizováno  12:42
Provozovatel areálu na hlučínské štěrkovně na Opavsku snížil v nejteplejších srpnových dnech vstupné na symbolických padesát korun pro dospělé, děti mají vstup zdarma. Důvodem je rozšíření toxických sinic. Skoro nikdo se tam teď nekoupe.
Jezero u Hlučína má problém, hlavně u břehů se hromadí a drží sinice. (15....

Jezero u Hlučína má problém, hlavně u břehů se hromadí a drží sinice. (15. srpna 2025) | foto: SaK Hlučín

Zatopená silnice mezi Hlučínem a Ostravou, vpravo nádrž Štěrkovna (16. září...
Záběr na rozsáhlou rekonstrukci Hlučínského jezera v roce 2021
Oblíbené místo rekreace a zábavy Štěrkovna, vlevo město Hlučín (2. dubna 2024)
Osmdesátá léta minulého století. Těžba písku končí, historie jezera začíná.
6 fotografií

Hygienici sice na základě odběrů z 11. srpna označili vodu v oblíbeném jezeře hodnocením druhé jakosti, tedy vhodné ke koupání se zhoršenými vlastnostmi, provozovatel vyhlásil o stupeň horší kategorii.

„Děláme si i vlastní odběry. Rozhodli jsme se na základě principu předběžné opatrnosti,“ řekl ředitel městské příspěvkové organizace Sport a kultura Hlučín Petr Staš.

Organizace nedoporučuje koupání v jezeře dětem, těhotným ženám a alergikům. „Říkáme návštěvníkům, aby se nekoupali, a pokud se vykoupou, aby se pak osprchovali v pitné vodě,“ konstatoval Staš.

Areál s bufety, restauracemi, sportovišti a atrakcemi zůstává otevřený. K dispozici je dostatek sprch a v dětském brouzdališti je podle Staše voda zcela nezávadná.

„Dá se to nabírat lopatou“

Mluvčí Krajské hygienické stanice Aleš Kotrla potvrdil, že kontrola vody ve štěrkovně prokázala zhoršené vizuální vlastnosti vody, jako je zákal, snížená průhlednost a zelené zabarvení. „Laboratorní analýza prokázala také zvýšené množství sinic,“ uvedl.

Upozornil, že vývoj kvality vody teď může být proměnlivý.

Dominující sinice microcystis se pohybuje po jezeře v závislosti na větru.„Na závětrných stranách vznikají místa s vyšší koncentrací sinic než v jiných částech,“ vysvětlil Petr Staš.

Stav vody na jezeře sleduje například Ivan Kantorík z tamního jachetního klubu. „Je to hrůza. Zvlášť když fouká jižní vítr, máme to před loděnicí. Je to i souvislá, dvaceticentimetrová vrstva. Dá se to nabírat lopatou, tak hodně toho je,“ popsal Kantorík a dodal, že v takové vodě by se nekoupal.

Hlučínské jezero prošlo v letech 2020 až 2023 rekonstrukcí zaměřenou na vodohospodářské a protipovodňové stavby za více než půl miliardy korun.

Zatopená silnice mezi Hlučínem a Ostravou, vpravo nádrž Štěrkovna (16. září 2024)

Loni v září jezero poškodila povodeň, která tam zanesla obrovské množství bahna a nečistot.

Byť Hlučín už v minulosti bojoval se sinicemi, současný stav může i podle šéfa areálu souviset s posledními povodněmi.

„Obměnili jsme velkou část vody. Sinice by neměly mít dostatek živin k takovému rozmachu. Možná jde o druh, který načerpal živiny ze znečištěné vody,“ uvedl Staš.

Jachtař Kantorík upozornil, že nahoře se sice voda pročistila, ale na dně vznikla nová, souvislá vrstva jemného bahna, která negativně ovlivňuje poměry.

Jezero u Hlučína patří k nejoblíbenějším místům rekreace na Ostravsku a Opavsku.

Jezero u Hlučína patří k nejoblíbenějším místům rekreace na Ostravsku a Opavsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Známí odmítli společné grilování, muž se jim pomstil zapálením přístavku

Zapálením dřevěného přístavku domu v Jeseníku se v pátek pomstil svým známým osmatřicetiletý muž za to, že u nich nepochodil s nápadem na společné posezení u zahradního grilu. Při požáru se nikdo...

18. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

15. srpna 2025  17:11,  aktualizováno  18.8 13:49

Most chce oživit park Hrabák, zapojit do příprav proměny se může veřejnost

Most chce oživit park Hrabák na jižním okraji města. Do proměny území se může zapojit veřejnost. Přání a nápady občanů město zohlední. Informovala o tom ČTK...

18. srpna 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

V Benešově začne výstavba družiny pro Základní školu Dukelská za 200 mil.Kč

V Benešově začne koncem srpna výstavba školní družiny pro Základní školu Dukelská. Vznikne na místě budovy bývalé geodézie, kterou dalo město zbourat. Hotovo...

18. srpna 2025  12:01,  aktualizováno  12:01

Kdo strhl rudoarmějce? Projížděli jsme i diskuse, popisuje policie vyšetřování

Vandala, který počátkem května poničil sochu rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech, policie nenašla a případ odložila. Skulptura se na své původní místo zřejmě nevrátí, co ji však nahradí a...

18. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Město Zlín nechalo opravit boží muka u vstupu do zoo v místní části Štípa

Město Zlín nechalo opravit boží muka u vstupu do zoologické zahrady v místní části Štípa. Vznik této drobné kulturní památky je datován k roku 1660 a...

18. srpna 2025  11:54,  aktualizováno  11:54

Jihočeské zámky a hrady chystají na sobotu prohlídky i ochutnávku dobových jídel

Hrané i komentované večerní prohlídky, koncerty, tvůrčí dílny či ochutnávky dobových specialit nabídne v jižních Čechách v sobotu 23. srpna Hradozámecká noc....

18. srpna 2025  11:54,  aktualizováno  11:54

Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží i cesta do regionu

Od ledna 2026 zdraží jízdné v Pražské integrované dopravě pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou až o 30 procent, schválili to pražští radní. Zároveň odsouhlasili zdražení jednorázového jízdného...

18. srpna 2025  10:42,  aktualizováno  13:05

Krajský soud stížnost Jiřikovského dosud neeviduje, pak ale rozhodne bezodkladně

Odvolací Krajský soud v Brně stížnost Tomáše Jiřikovského, kterou muž podal proti rozhodnutí o umístění do vazby, dosud neeviduje. Ze zákona soud nemá žádnou...

18. srpna 2025  11:18,  aktualizováno  11:18

Reality Proradost: Nová éra digitálních realit

18. srpna 2025  12:56

Staré Město

Prodej vánoční výzdoby na Starém Městě?

vydáno 18. srpna 2025  12:48

Sinice pokazily koupání v hlučínském jezeře, provozovatel snížil vstupné

Provozovatel areálu na hlučínské štěrkovně na Opavsku snížil v nejteplejších srpnových dnech vstupné na symbolických padesát korun pro dospělé, děti mají vstup zdarma. Důvodem je rozšíření toxických...

18. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.