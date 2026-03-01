„Se zahájením stavby počítáme letos na podzim,“ uvedla starostka Petra Tesková. Předpokládané náklady na stavbu depozitáře Muzea Hlučínska čítají zhruba 50 milionů, čtyřiadvacet kryje dotace. Kdyby stavba letos nezačala, muzeum o dotační peníze přijde.
Pro přijetí úvěru hlasovali zastupitelé napříč politickým spektrem. „Další kroky navážou na již vydané stavební povolení a schválené financování z evropských fondů,“ doplnila za tiskový úsek města Andrea Vojkovská.
Depozitář vyroste ve svahu vedle bývalé vodárenské věže u vlakového nádraží. Úložný prostor pro exponáty bude pod zemí. Objekt kromě toho nabídne místo pro vzdělávací a společenské akce i menší studio pro natáčení pamětníků. Součástí projektu je i úprava okolí.
Hlučín hledá peníze, které pokryjí stavbu depozitáře. Stavba má stát v roce 2027
Pro pracovníky Muzea Hlučínska je vznik depozitáře nutný. Sbírky jsou teď uložené v pronajatých prostorách, ty však mají omezenou kapacitu a nevyhovující podmínky. Muzejníci dokonce museli omezit příjem nových exponátů.
„Současná situace paralyzuje naši sbírkotvornou činnost. Nový objekt nám umožní nejen bezpečně uchovávat sbírky, ale také je lépe zpřístupňovat a rozvíjet vzdělávací aktivity,“ komentoval ředitel muzea Metoděj Chrástecký s tím, že stavba vyřeší současnou patovou situaci.
Prajzáci svým unikátním příběhem nadále žijí, říká ředitel Muzea Hlučínska
V letošním rozpočtu Hlučín na depozitář nenašel peníze kvůli jiným výdajům – nákupu pěti set bytů od společnosti Heimstaden, které je potřeba opravit, i převzetí nákladů na platy nepedagogických pracovníků. Úvěr bude město splácet v letech 2028 až 2038.
Stavba depozitáře potrvá rok a půl. Provozní náklady se pak budou pohybovat v řádech statisíců. Část pokryje úspora za dosavadní pronájem prostor. Počet zaměstnanců muzea se nezmění.
5. února 2025