Hlučín na Opavsku hledá firmu, která postaví nový depozitář muzea

Hlučínská radnice začne hledat firmu, která postaví nový depozitář Muzea Hlučínska. Rada města schválila zadávací podmínky veřejné zakázky. Stavba má podle projektové dokumentace stát zhruba 50 milionů korun bez DPH. Město předpokládá předání staveniště v březnu příštího roku a dokončení stavby do konce září 2028. ČTK to dnes řekla mluvčí města Andrea Vojkovská.
Nový depozitář vznikne v lokalitě u vodárenské věže poblíž vlakového nádraží. Kromě bezpečného uložení tisíců sbírkových předmětů nabídne také zázemí pro odbornou práci se sbírkami a bádání. Součástí objektu bude fotoateliér, studio pro natáčení dokumentů a prostory využitelné pro výuku a přednášky.
Město bude zhotovitele vybírat v užším podlimitním řízení. Zájemci nejprve musí splnit stanovené kvalifikační podmínky, následně budou vyzváni k podání nabídek. Rozhodujícím kritériem bude celková nabídková cena bez DPH. Podle místostarosty Václava Škvaina (ANO) výběrové řízení ukáže, za jakou cenu jsou stavební firmy schopny projekt aktuálně uskutečnit. Financování má město připravené, zastupitelstvo podle něj ještě musí učinit poslední krok k získání úvěru.
"Vítěze veřejné zakázky bychom měli znát v říjnu a v listopadu s ním podepsat smlouvu. Na jaře 2027 počítáme se zahájením prací," uvedl Škvain.
Výstavba bude spolufinancována z evropského Integrovaného regionálního operačního programu. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo na projekt dotaci více než 24 milionů korun. Další prostředky město zajistilo přijetím úvěru do výše 30 milionů. Ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký uvedl, že nový depozitář přinese muzeu lepší podmínky pro uložení sbírek a další možnosti jejich odborného zpracování. Podle něj se jedná také o další etapu rozvoje muzea.