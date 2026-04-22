Hlučín na Opavsku se podle katastru stal majitelem 527 bytů od firmy Heimstaden

Město Hlučín na Opavsku se definitivně stalo vlastníkem 527 bytů v 53 domech na sídlišti OKD, které za více než 600 milionů korun odkoupilo od společnosti Heimstaden Czech. Potvrzuje to dokončení přepisu vlastníka v katastru nemovitostí. ČTK to dnes potvrdila i Andrea Vojkovská z tiskového oddělení města. Majitelem bytů se stala městská společnost Teplo Hlučín. Nájemní smlouvy zůstávají v platnosti, nemění se ani výše nájemného.
"Dokončili jsme jeden z největších projektů v novodobé historii města. Byty jsou nyní plně v majetku města a můžeme je spravovat ve prospěch obyvatel Hlučína. Těší mě, že se projekt podařilo dokončit i přes překážky a nesouhlas těch, kteří v něm tuto hodnotu neviděli," uvedla starostka Petra Tesková (ANO).
Pro stávající nájemníky se podle zástupců města s příchodem nového majitele nic zásadního nemění. Nájemní smlouvy zůstávají v platnosti ze zákona a výše nájemného tak v souvislosti s převodem vlastnictví zůstává nezměněna. Jedinou administrativní změnou je nové číslo bankovního účtu pro platby, přičemž variabilní symboly zůstávají stejné.
Město pro komunikaci s nájemníky 1. dubna otevřelo kontaktní místo v Komunitním centru. Nájemci se na něj mohou obracet s veškerými technickými i organizačními dotazy.
V minulých dnech zástupci hlučínské společnosti byty a domy přebírali. Hotové jsou již odečty měřidel v jednotlivých bytech a město převzalo kompletní dokumentaci, včetně nájemních smluv a evidenčních podkladů. "Naším cílem nebylo jen byty převzít, ale postupně bytové domy modernizovat a zajistit dlouhodobě kvalitní a dostupné bydlení pro obyvatele Hlučína. V následujících letech budou probíhat rekonstrukce s cílem snížit energetickou náročnost jednotlivých domů s možnými změnami způsobu vytápění, opravy střech, společných prostor a sklepů a také jednotlivých bytů. Budeme také zajišťovat údržbu pozemků podle standardů města," doplnil místostarosta Václav Škvain (ANO).
Celkem 275 bytů bude sloužit sociálnímu bydlení s regulovaným nájemným. Výše nájemného ve zbývajících 252 bytech bude kopírovat cenová kritéria, která jsou v Hlučíně obvyklá.