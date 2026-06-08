Hlučín převede většinu městských bytů na svou společnost Teplo Hlučín

Radnice v Hlučíně na Opavsku převede většinu svých bytů do vlastnictví městské společnosti Teplo Hlučín. Ta bude bytový fond spravovat společně s byty, které město prostřednictvím této společnosti před časem koupilo od společnosti Heimstaden Czech. ČTK to dnes řekla Andrea Vojkovská z tiskového oddělení města.
Radnice před časem koupila 527 bytů v 53 domech na sídlišti OKD, za které Heimstadenu zaplatila více než 600 milionů korun. Ty už jsou v majetku společnosti Teplo Hlučín. Nyní se do vlastnictví Tepla Hlučín převedou byty, které město vlastní historicky. Vznikne tak jeden velký bytový fond.
"Připravujeme postupný převod bytových domů v majetku města do vlastnictví společnosti Teplo Hlučín. Cílem je sjednotit správu bytového fondu pod jednu městskou společnost tak, aby prostředky z nájemného směřovaly především do oprav, modernizací a dalšího rozvoje městského bydlení. Výsledkem bude kvalitnější a dlouhodobě udržitelné bydlení pro stovky hlučínských domácností," uvedla Vojkovská.
O převodu většiny městských bytových domů do vlastnictví společnosti Teplo Hlučín budou rozhodovat zastupitelé 11. června. Navrhovaný převod se týká 20 bytových domů se 174 jednotkami. Tři další domy zatím zůstanou ve vlastnictví města kvůli podmínkám dotačních programů a budou převedeny až po uplynutí doby udržitelnosti, poslední z nich nejpozději v roce 2035. Po dokončení převodů bude společnost Teplo Hlučín spravovat 826 bytů, ve kterých žije na 1400 nájemníků. Jde přibližně o čtvrtinu všech bytů ve městě.
"Odkup bytů byl historickým krokem. Teď děláme další důležitý krok, který zajistí, aby byly prostředky z nájemného vráceny zpět do bytového fondu a pomáhaly financovat jeho opravy, modernizaci a dlouhodobou stabilitu," uvedla starostka Hlučína Petra Tesková (ANO).
Po převodu bude město nadále jediným vlastníkem společnosti Teplo Hlučín, a zachová si tak plnou kontrolu nad hospodařením i budoucím směřováním bytového fondu. Majetek zůstane nepřímo v rukou města, které bude podle Vojkovské prostřednictvím své společnosti rozhodovat o jeho správě, investicích i dalším rozvoji.