Hlučín si vezme úvěr na depozitář muzea, vznikne u vodárenské věže

Radnice v Hlučíně si vezme úvěr zhruba 30 milionů korun na výstavbu depozitáře pro Muzeum Hlučínska, který vznikne přibližně za 50 milionů korun nedaleko železniční zastávky a budovy gymnázia. Stát bude na městském pozemku v sousedství bývalé vodárenské věže. Město v budoucnu počítá i s opravou této památky. Částkou 24 milionů korun na projekt depozitáře přispěje Evropská unie. ČTK to dnes řekla mluvčí města Andrea Vojkovská. Stavba začne nejpozději v dubnu 2027 a skončí do listopadu 2028.
"Splácení úvěru bude rozloženo do let 2028 až 2038, přičemž město si ponechává možnost mimořádných či předčasných splátek bez sankcí," uvedla.
Fungování nového objektu si nevyžádá navýšení počtu zaměstnanců muzea a část budoucích nákladů na jeho provoz pokryjí úspory za pronájem externích prostor. Nový depozitář nebude pouze skladem sbírkových předmětů, ale jeho součástí bude i edukační a konferenční prostor pro školy i veřejnost a menší studio pro natáčení vzpomínek pamětníků. Po výstavbě depozitáře se počítá s úpravou okolí vodárenské věže a zkvalitněním veřejného prostoru této části města.
"Současné prostory již dlouhodobě neodpovídají nárokům na moderní péči o muzejní sbírky. Nový depozitář nám umožní bezpečně uchovávat kulturní dědictví Hlučínska, rozšířit vzdělávací aktivity a více otevřít muzeum veřejnosti. Jde o zásadní krok pro budoucnost naší instituce i celého regionu," zdůraznil ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký.