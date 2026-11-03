Hlučínská škola má nové učebny přírodních věd, žáci využijí i virtuální realitu

Základní škola Hlučín Hornická má nově zmodernizované odborné učebny přírodopisu, chemie a fyziky. Žáci v nich mohou od začátku listopadu využívat moderní měřicí techniku, mikroskopy, audiovizuální vybavení i virtuální realitu. Úpravy prostor a pořízení vybavení stály téměř čtyři milionu korun. Většinu nákladů pokryla dotace z Evropské unie. ČTK to za radnici řekla Andrea Vojkovská.
"Nové vybavení má žákům umožnit více experimentovat, měřit a pozorovat přírodní jevy. Učebny dostaly nové měřicí sady, informační a audiovizuální techniku, mikroskopy i nábytek. Výuku přírodovědných předmětů doplní také brýle pro virtuální realitu a příslušný software," uvedla.
Starostka Petra Tesková (ANO) uvedla, že žáci si mohou pokusy sami vyzkoušet, pracovat s moderní technikou nebo nahlédnout do světa prostřednictvím virtuální reality. "Získávají tak mnohem více informací než jen z učebnic. Investice do škol proto vnímáme jako investici do budoucnosti našich dětí," řekla.
Podle ředitele školy Martina Franka mají nové učebny především rozšířit možnosti zapojení žáků do výuky a podpořit jejich zájem o přírodní vědy a technické obory. Zkušenosti s moderními technologiemi mohou podle něj ovlivnit i jejich budoucí profesní zaměření. Evropská dotace činí téměř 3,9 milionu korun.