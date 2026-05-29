Hlučínské jezero láká na nové atrakce a bezpečnější koupání

Areál Hlučínského jezera na Opavsku v pondělí zahájí rekreační sezonu. Návštěvníkům nabídne několik novinek, které mají přispět k vyššímu komfortu i bezpečnějšímu koupání. Novinářům to dnes sdělila Andrea Vojkovská z tiskového úseku hlučínské radnice.
U hlavního vstupu je nová interaktivní digitální obrazovka, která bude zobrazovat aktuální informace o areálu, turistických cílech v okolí, dopravním spojení nebo počasí. "Chceme, aby areál Hlučínského jezera odpovídal současným nárokům návštěvníků. Digitální informační obrazovka je prvním krokem k větší dostupnosti informací a komfortu pro všechny generace," řekla starostka Petra Tesková (ANO).
Pro návštěvníky jsou připraveny zrekonstruované beachvolejbalové kurty s kvalitnějším povrchem a lepším zázemím. Opravené a rozšířené je také workoutové hřiště. Hlavní pláž doplnily stínicí prvky a návštěvníci si budou moci půjčit nejen šlapadla, ale nově také paddleboard nebo windsurfing, včetně pořízení kurzů jízdy.
"Od zahájení sezony budou na vodní ploše k dispozici dva z celkem čtyř nových plaveckých ostrůvků, které jsou určeny výhradně pro plavce. Ty lépe oddělí jednotlivé zóny na jezeře a zvýší bezpečnost i komfort při koupání," řekla Vojkovská.
Proměnil se také sál Laguna vedle stejnojmenné restaurace, který je nyní propojen s venkovním areálem terasou. Podle Vojkovské to zvýší možnosti jeho využití například pro soukromé akce, školení nebo přednášky. V polovině června skončí také kompletní rekonstrukce sociálního zázemí autokempu v budově D přibližně za 7,5 milionu korun.
"Naší prioritou je postupně zvyšovat kvalitu služeb a nabídnout návštěvníkům atraktivní a bezpečné prostředí pro sport i odpočinek. Modernizace areálu je součástí naší dlouhodobé koncepce jeho rozvoje. Loni jsme i kvůli nepřízni počasí přivítali 32.000 návštěvníků, letos chceme atakovat hranici 50.000 lidí,“ řekl ředitel Sportu a kultury Hlučín Petr Staš.
Sezona v areálu Hlučínského jezera začne v pondělí 1. června na Den dětí, které u této příležitosti budou mít vstup do areálu zdarma. "Nejzásadnější pro návštěvníky je určitě kvalita vody, která je momentálně velice dobře okysličená a s nízkou hladinou živin, není čeho obávat," doplnila starostka.