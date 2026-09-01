Hlučínskou školu pro handicapované žáky čeká rok v provizoriu

Handicapovaní žáci ze Základní školy Generála Svobody v Hlučíně zahájili nový školní rok v provizorních prostorách. Škola pro děti s mentálním postižením, autismem a dalšími specifickými potřebami bude kvůli přestavbě celý školní rok zavřená. Výuka 45 žáků se proto přesunula na tři různá místa ve městě, což pro školu znamená mnoho komplikací, řekl ČTK ředitel školy David Honěk.
"Logisticky to je šílené," uvedl Honěk. Tři třídy mají podle něj nejvhodnější podmínky v budově ZŠ Rovniny, kde je k dispozici také kabinet pro učitele, učebna informatiky a tělocvična. Dvě třídy jsou v kulturním domě a další dvě v areálu Dětského ranče. Tam ale mají učitelé k dispozici pouze samotné třídy a nemají vlastní kabinety ani jiné zázemí. Pracují proto přímo ve třídách.
Komplikované je také společné fungování pedagogů. Škola nemá jednu sborovnu, kde by se mohly konat porady. "V případě potřeby se proto učitelé budou scházet v největší místnosti v areálu Dětského ranče. Vedení školy navíc sídlí v budově hlučínské radnice," dodal.
Provizorní podmínky se týkají také stravování. Jedním z hlavních přínosů rekonstrukce bude podle Hoňka nová výdejna jídla přímo ve škole. Dosud museli žáci na obědy chodit do jiné školy, což znamenalo procházet s handicapovanými dětmi přes velkou část města.
Přestavba školy potrvá rok, výuka by se do opravené budovy měla vrátit v září příštího roku. Po dokončení opravy přibudou nové učebny a zázemí pro personál, cvičná kuchyně, terapeuticko-relaxační místnost a snoezelen, což je speciálně upravené multisenzorické prostředí sloužící k relaxaci, stimulaci smyslů a terapeutickým účelům.
Součástí projektu je také vybudování nového výtahu. Doposud byla škola bezbariérová pouze do prvního patra díky schodišťové plošině. Nový výtah bude přiléhat k fasádě objektu a obslouží všechna podlaží.
Rekonstrukce stojí 39 milionů korun. Kraj na projekt získal dotaci 34 milionů korun z evropského Integrovaného regionálního operačního programu.