Hlučínský festival Štěrkovna Open Music příští rok přivítá Kirschner i IMT Smile

Na příštím ročníku festivalu Štěrkovna Open Music, který se koná na břehu jezera v Hlučíně na Opavsku, vystoupí například Jana Kirschner, IMT Smile a Horkýže Slíže. Pořadatelé to oznámili v závěru letošní třídenní hudební akce. Festival se uskuteční od 29. do 31. července.
Letošní ročník opět spojil českou a slovenskou hudební scénu s projekty vznikajícími speciálně pro festivalové publikum a byl opět vyprodaný. Jedním z vrcholů programu byl dnešní koncert Janka Ledeckého s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
Symfonické aranže známých hitů doplnila akrobatická show ostravského novocirkusového uskupení Bo Cirk Touching the Sky. Představení mělo u jezera premiéru. Příležitost spojit se s akrobaty si nenechal ujít ani Ledecký. Zpěvák na začátku svého koncertu vystoupal do výšky okolo 20 metrů a začátek skladby Právě teď zazpíval létající nad hlavami diváků.
"Spojení hudby, orchestru, světelného designu a vzdušné akrobacie vytvořilo jedinečnou podívanou, která patřila k nejvýraznějším momentům celé historie festivalu,“ uvedl za pořadatele Matěj Ostárek.
Novinkou letošního ročníku byly i dvě světelné instalace. Poprvé v historii festivalu se stala součástí programu také samotná hladina Hlučínského jezera. "Instalace Mythos proměnila vodní stěnu v živé plátno, na němž se prolínaly světlo, voda, hudba a mytologické motivy. Druhou dominantou areálu byl objekt Nexus Dream, jehož obří duhové prstence nabízely přes den fascinující hru slunečního světla a po setmění se proměňovaly díky scénickému nasvícení v další z ikon letošního ročníku," doplnil Ostárek.
Vedle koncertů festival nabídl také rodinný program, klubovou scénu či relaxační zóny. Kromě Ledeckého se na něm představili například David Koller, Jaromír Nohavica, Ben Cristovao, Kapitán Demo nebo No Name.