Po protestech rodičů i dětí nechtěný ředitel školy končí, starostka ho přestala hájit

Rodičům vadilo zejména to, že starostka Dagmar Malíková volbou Olšovského nerespektovala rozhodnutí výběrové komise, která jako vítěze konkurzu vybrala jiného pedagoga. Podle rodičů přišel po odchodu předchozího vedení a s příchodem nového ředitele rozvrat, ze školy například odešlo 14 učitelů.
„Je chaos v zástupech, dětí nevědí, kdo je bude vyučovat, odcházejí učitelé, ke kterým si děti vybudovaly vztah,“ popsal situaci jeden z rodičů Jan Kubatý.
Dagmar Malíková jmenování Olšovského dlouho hájila, po úterním zastupitelstvu ale obrátila. „Ve středu ráno přišla všem zastupitelům od starostky zpráva, že ředitel školy končí. Co se ale bude dít dále, nevíme,“ uvedl opoziční zastupitel Josef Kasper. Podle jeho slov už Olšovský pověřil své zástupce z prvního a druhé stupně jejich vedením.
„Ano, jsem končící ředitel, výuka na škole ale probíhá bez problémů,“ potvrdil situaci Pavel Olšovský. Starostka Malíková nezvedala redakci opakovaně telefon.
„Nyní záleží na dalším vývoji, zda budeme moci opět v klidu ráno posílat děti do školy, nebo nás čekají další souboje se zřizovatelem,“ komentoval změnu Kubatý.
4. prosince 2025
Protesty proti jmenování Olšovského vyvrcholily loni v prosinci, tehdy v chodbách školy demonstrovaly desítky dětí, do Hnojníku musela přijet i policie. Týden před Vánocemi se pak pod okny obecního úřadu sešli rozzlobení rodiče.
Po odchodu dosavadní dlouholeté ředitelky na konci předchozího školního roku totiž výběrová komise doporučila na místo ředitele místního učitele Adama Galluse, starostka ale místo něj jmenovala právě Olšovského, s kterým o několik let dříve kandidovala do krajských voleb. Se změnou byl spojen i exodus řady učitelů, což podle rodičů způsobilo značný rozvrat vyučování.
Starostka zase své rozhodnutí hájila nutností hloubkového auditu a po odchodu předchozího vedení. „Jsou tam v hospodaření značné nesrovnalosti a podle mne jde organizátorům protestů o to, aby se na ně nepřišlo,“ uvedl Olšovský.
17. prosince 2025