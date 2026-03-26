Kritizovaný ředitel školy v Hnojníku končí, starostku chtěli na zastupitelstvu odvolat

Martin Pjentak
  14:32aktualizováno  14:32
Pokusem o odvolání starostky Hnojníku Dagmar Malíkové z funkce vyvrcholil tento týden několik měsíců trvající spor o výběr ředitele tamní Masarykovy základní a mateřské školy. Starostka totiž loni nejmenovala do funkce vítěze výběrového řízení, místního učitele Adama Galluse, ale vybrala Pavla Olšovského, s nímž je spojována kvůli svým politickým aktivitám.
Fotogalerie2

Následně začaly stupňující se protesty rodičů dětí, podle nichž se po nástupu Olšovského do funkce značně zhoršilo fungování celé školy i výuky.

Až nyní po několika demonstracích nespokojených rodičů i dětí oznámila starostka, že Pavel Olšovský ve funkci skončil a že bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na ředitele školy. Rodiče jsou ale kvůli předchozím zkušenostem vůči jejím slibům obezřetní.

Už v půlce ledna totiž přišla hnojnickým zastupitelům zpráva od starostky, že ředitele Pavla Olšovského odvolala z funkce. Ten ale vzápětí nastoupil na nemocenskou a od té doby se nic nedělo. Teprve v druhé půlce března dostali učitelé zprávu, že Olšovský skutečně skončil.

„Pan ředitel byl odvolán z funkce, důvodem jsou výsledky šetření školní inspekce,“ potvrdila toto úterý na hnojnickém zastupitelstvu Dagmar Malíková.

4. prosince 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Setkání vedení obce tento týden předcházela i další demonstrace rodičů, kteří také zaplnili sál, v němž se schůze konala. A to přesto, že už byl všeobecně znám konec ředitele Olšovského i vyhlášení nového výběrového řízení.

„Stále hrozí, že starostka může bez udání důvodů výběrko zrušit, a z poslední zkušenosti víme, že na doporučení komise dvakrát nehledí,“ popsala za organizátory demonstrace Adéla Tomanovicsová.

Na zastupitelstvu pak protestující kritizovali starostku nejen za její přístup k celému problému, ale i například za netransparentní výběr firmy, která ve škola prováděla audit po předchozí ředitelce Dagmar Tobolové.

„Audit je placen z peněz daňových poplatníků, starostka ale odmítala prozradit jméno firmy, způsob, jak ji vybrala, či cenu auditu, a to i zastupitelům obce,“ pronesl jeden z přítomných.

Nakonec jméno auditorské firmy starostka prozradila s tím, že se snažila ji ochránit před případným vnějším tlakem. „Jsou tam záležitosti, které nejsou standardní a které nejsou v souladu se zákony,“ sdělila Malíková k výsledkům auditu.

Miliony korun

Spolu s Olšovským již dříve vinili předchozí ředitelku školy Tobolovou z toho, že z účtu školy zmizelo před jejím odchodem šest milionů korun a z dalších nesrovnalostí.

„Když jsem jako zastupitel obce přišel do školy v době nástupu pana Olšovského do funkce a chtěl jsem, ať mi ukáží dokumenty, kterými své obvinění potvrdí, žádné průkazné materiály mi nepředložili,“ uvedl opoziční zastupitel Josef Kasper s tím, že v případě údajně zmizelých šesti milionů korun se jednalo o mzdy zhruba stovky zaměstnanců školy, které tehdy z účtu odešly.

„Osobně se domnívám, že audit najde spíše různá formální pochybení. Kdyby tam byl nějaký velký problém, tak si myslím, že už by s tím starostka šla dávno ven,“ podotkl Kasper.

Nespokojenost vyjádřili rodiče také s tím, koho starostka pověřila dočasným vedením školy. Je to zástupce ředitele Aleš Adamus. „Jmenování pana Adamuse vedením školy je další strategická chyba. Školu nezná, na rozdíl od pana Adama Galluse, který ji zná dobře, znají ho dobře i žáci, a navíc vyhrál výběrové řízení na ředitele,“ nechal se slyšet jeden z rodičů.

Klid a stabilita

Zastupitelé tak nakonec pověřili starostku, ať zjistí možnost, zda by školu mohl dočasně vést právě Adam Gallus.

„Pokud bych byl zřizovatelem osloven s nabídkou dočasného vedení školy, jsem připraven o takové nabídce jednat. V současné situaci považuji za nejdůležitější zajištění klidného a stabilního fungování školy a zklidnění situace mezi rodiči i zaměstnanci,“ hodnotil tuto možnost Gallus.

Uvedl také, že se hodlá přihlásit i do nového výběrového řízení na ředitele, což avizoval také Pavel Olšovský.

Nový konkurz byl i dalším z bodů, které chtěli lidé na zastupitelstvu řešit. Vymohli si tak, aby jedním z členů výběrové komise byl psycholog, a také to, aby příště o výběru ředitele nerozhodovala sama starostka Malíková, ale zastupitelé.

Nakonec na zasedání došlo i k pokusu o odvolání starostky Dagmar Malíkové z funkce. „Za ztrátu důvěry a netransparentní jednání,“ zdůvodnil návrh zastupitel Radek Stryja. Členové koalice ale Malíkovou při hlasování podrželi.

Rodiče hodnotí posun v kauze jako úspěch. „Myslím, že je to ale pouze začátek dlouhé a trnité cesty. Obávám se, že pokud by nad starostkou nevisela hrozba sesazení, tak k takovému posunu nedojde,“ řekl jeden z rodičů Patrik Demo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

26. března 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.