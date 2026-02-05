Výbuch roztrhl výdejní box napůl, policie stíhá osmnáctiletého mladíka

„Třinečtí kriminalisté prověřující poškození výdejního boxu v Hnojníku po vyhodnocení získaných a zjištěných informací, výsleších osob ve velmi krátké době ustanovili možného podezřelého. Na základě souhlasu státního zástupce muže zadrželi, jednalo se o osmnáctiletého mladíka,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Dodala, že kriminalisté vyloučili variantu, že výbušninu do boxu dovezla přepravní společnost.
Komisař mladíka obvinili z poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování. Motiv jeho činu je zatím nejasný.
„Je mu kladeno za vinu, že měl krátce po sobotní půlnoci přinést a umístit do jedné z přihrádek výdejního boxu předmět, který krátce na to explodoval a způsobil destrukci zařízení,“ dodala Jiroušková. V případě odsouzení mladíkovi hrozí až pět let vězení.
Incident se odehrál v sobotu 31. ledna. Exploze tehdy vážně poškodila výdejní box společnosti Zásilkovna, půlka zařízení byla výbuchem doslova odtržena. Na místo byl tehdy povolán i psovod a pyrotechnici.