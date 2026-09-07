Hnutí Duha Šelmy hledá dobrovolníky pro sledování vlků a rysů

Hnutí Duha hledá dobrovolníky, kteří se zapojí do takzvaných Vlčích a Rysích hlídek. Na podzim pro ně hnutí uspořádá šest víkendových seminářů v různých částech Česka. Účastníci se při nich seznámí s biologií a ochranou velkých šelem, naučí se rozpoznávat jejich pobytové znaky a vyzkoušejí si monitoring v terénu. První seminář bude od 9. do 11. října v Krušných horách. ČTK to dnes řekla mluvčí organizace Martina Labudová.
Vlčí a Rysí hlídky fungují téměř 25 let. Dobrovolníci při nich pomáhají odborníkům sledovat v horských oblastech výskyt a pohyb vlků, rysů, koček divokých a v některých oblastech také medvědů. "Každého dobrovolníka, který se k nám přidá, vnímáme jako dalšího člena našeho týmu - jako důležitý dílek skládačky, který ho doplňuje," uvedla manažerka Hnutí Duha Šelmy Romana Uhrinová. Díky dobrovolníkům podle ní organizace získává údaje z rozsáhlých území včetně míst, kam se její pracovníci sami nedostanou.
Součástí úvodních seminářů budou přednášky a besedy o ekologii, ochraně a výskytu velkých šelem v Česku i o metodách jejich monitoringu. Účastníci se naučí rozpoznávat a dokumentovat stopy, trus, srst nebo kořist šelem. Při celodenních terénních pochůzkách budou pobytové znaky vyhledávat a v případě nálezů z nich odebírat vzorky pro genetické či potravní analýzy.
"Terénní pochůzka pod vedením zkušených koordinátorů bývá tradičně největším lákadlem úvodního semináře. Ale teprve v kombinaci s teorií a přednáškami, například jak správně evidovat pobytové znaky, z toho vzniká něco, co dává smysl," uvedla koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek Barbora Černá.
Získaná data slouží jako podklad pro ochranu velkých šelem. Dobrovolníci kromě jejich pobytových znaků zaznamenávají také další významná pozorování v krajině a upozorňují na možné nelegální aktivity, například masité návnady, které mohou být pro šelmy rizikem. Podzimní a zimní období je pro monitoring podle organizace vhodné zejména díky stopám v blátě a sněhu.
Semináře se uskuteční například v Krušných horách od 9. do 11. října, kde půjde letos už o desátý ročník. Hnutí Duha Šelmy tam potřebuje získat nejvíce nových dobrovolníků. Naopak kapacita semináře v Beskydech od 6. do 8. listopadu je již naplněná a zájemci se mohou hlásit pouze jako náhradníci. Semináře jsou určeny zájemcům od 15 let. Po jejich absolvování se mohou zapojit do pravidelných monitorovacích akcí nebo individuálních pochůzek.