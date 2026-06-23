Hnutí Naše Česko povede do voleb v Ostravě Ivana Lucáková Nesétová

V čele kandidátky hnutí Naše Česko v komunálních volbách v Ostravě bude jednašedesátiletá Ivana Lucáková Nesétová, která se před časem stala i předsedkyní nové krajské organizace. Hnutí je kromě Ostravy rozhodnuto kandidovat i v nejlidnatějším ostravském obvodu Jih. Zvažuje i sestavení kandidátních listin v dalších ostravských obvodech či moravskoslezských městech. Novinářům to dnes řekl předseda hnutí a jihočeský hejtman Martin Kuba.
Definitivně chce Naše Česko přesnější podobu kandidátních listin oznámit v průběhu prázdnin. Komunální volby se konají 9. a 10. října.
"Připravujeme kandidátku na velkou Ostravu, vybíráme kvalitní lidi. Uvažujeme o Jihu, kde se kandidátka plní, o dalších uvažujeme v návaznosti na to, jak sestavíme kandidátku na velkou Ostravu," uvedla Lucáková Nesétová.
Do voleb vstupuje s tím, že chce poslouchat hlas všech občanů. "Opravdu nerozděluji na velká a malá témata, ale hlavně vidím ta každodenní témata. Vnímám uštvané ženy, vnímám to, že jsme nervózní z toho, že dítě musí městskou hromadnou dopravou do školy, že nemáme dostatek volnočasových zařízení, kde by dítě trávilo odpoledne svůj čas," řekla kandidátka na funkci primátorky. Konkrétní body programu se hnutí teprve chystá představit.
Podle místopředsedy krajské organizace hnutí a někdejšího náměstka primátora za ODS Martina Štěpánka se hnutí v první fázi soustředí na to, aby se mu podařilo překonat pětiprocentní hranici nezbytnou pro vstup do zastupitelstva. Rádo by ale získalo takový počet mandátů, který mu umožní účastnit se řízení města. Případnou koaliční spolupráci si neumí zástupci hnutí představit s uskupeními Stačilo! a SPD.
"V letošním roce nás čekají komunální volby a my jsme si říkali, že v nich budeme velmi střízliví, že budeme kandidovat na místech, kde jsme přesvědčeni, že naši kandidáti mohou přinést nějakou změnu, do toho místa patří a jsou to osobnosti , které ve městě dlouhodobě žijí a jsou schopny tam přinášet pozitivní příběh," uvedl Kuba. Dodal, že Ostrava původně nepatřila k městům, kde by hnutí v počátku předpokládalo svou účast v komunálních volbách. Nakonec se ale podle Kuby podařilo ve městě najít zajímavé osobnosti.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru a hnutí následně získalo registraci ministerstva vnitra.