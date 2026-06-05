Hnutí Naše Česko založilo krajskou organizaci v Moravskoslezském kraji

Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby bude působit i v Moravskoslezském kraji. Předsednictvo hnutí schválilo vznik krajské organizace. Její předsedkyní se stala Ivana Lucáková Nesétová, která se dlouhodobě věnuje práci v sociální oblasti. Své záměry pro říjnové komunální a senátní volby chce hnutí oznámit na tiskové konferenci ve druhé polovině června. ČTK to dnes řekl vedoucí volebního štábu Otakar Lucák.
"Moravskoslezský kraj se stává dalším regionem, ve kterém hnutí Naše Česko buduje svou organizační strukturu. Na základě dosavadních přípravných jednání a po vytvoření základní členské základny schválilo Předsednictvo hnutí vznik Krajské organizace hnutí Naše Česko pro Moravskoslezský kraj. Rozhodnutí navazuje na několik měsíců příprav, během nichž probíhalo budování regionální struktury a jednání se zájemci o členství i spolupráci na komunální a krajské úrovni," uvedl Lucák.
Úkolem krajského předsednictva bude koordinovat vznik místních organizací hnutí, příprava programových priorit a komunikace s veřejností ve městech a obcích. "Hlavní tváří našeho hnutí v Moravskoslezském kraji bude opět žena, což už začíná být pro Naše Česko skoro symbolické a dělá mi to radost," řekl předseda hnutí Kuba.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru a hnutí následně získalo registraci ministerstva vnitra.