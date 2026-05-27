Hnutí někdejšího hejtmana Vondráka se zapojí do komunálních i senátních voleb

Hnutí OK někdejšího moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka se chce zapojit do letošních komunálních i senátních voleb. V Opavě bude hnutí kandidovat samostatně a lídrem bude někdejší basketbalista a trenér Petr Czudek. V Ostravě chce do čela kandidátky tvořené i nezávislými kandidáty postavit lékaře Ondřeje Němečka a v centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz by kandidátní listinu měla vést bývalá náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. ČTK to dnes řekl volební manažer Jan Tomášek.
"Chceme budovat důvěru, ne konflikt. Lidé dnes nechtějí velké politické fráze, ale vidět konkrétní práci a výsledky kolem sebe. Proto jdeme do komunálních voleb s lidmi, kteří mají za sebou profesní zkušenosti, výsledky a vztah k místům, kde žijí,“ řekl předseda hnutí Vondrák.
Hnutí OK se zapojí také do letošních senátních voleb. Vedení oslovilo několik osobností Moravskoslezského kraje, se kterými jedná o možné kandidatuře do horní komory. Podle Tomáška chce hnutí kandidáta postavit v senátním obvodu Karviná, jeho jméno zatím nezveřejnilo. Jedná se i o možném obsazení senátních obvodů Frýdek-Místek a Ostrava-město. Další možné kandidáty v senátních i komunálních volbách chce hnutí představit během června, kdy chystá sérii setkání nazvanou OK krok pro obce.
"Nechceme slibovat vzdušné zámky. Chceme krok za krokem řešit jednotlivé problémy v našich městech a obcích. Ať už jde o veřejný prostor, sport, bezpečí, školství, dopravu nebo kvalitu života. Každé téma v programu bude mít jasné kroky k úspěšné realizaci. Dnes jsme oznámili první krok, vstup do letošních voleb," řekl Vondrák.
Vondrák byl v minulosti moravskoslezským hejtmanem za hnutí ANO. Byl ale dlouhodobým kritikem poměrů v hnutí a spory vyvrcholily po volbě nynějšího prezidenta. Hejtman v ní veřejně podpořil Petra Pavla na úkor svého tehdejšího stranického šéfa Andreje Babiše. Posléze opustil ANO i jeho poslanecký klub. Nakonec rezignoval i na funkci hejtmana a založil nové hnutí. V roce 2024 OK spolupracovalo se STAN a v krajských volbách utvořilo kandidátní listinu Starostové a Osobnosti pro kraj. Toto uskupení získalo 11 mandátů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Po vítězném hnutí ANO s 35 mandáty to byl druhý nejvyšší počet.