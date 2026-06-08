Hnutí Ostravak povede do komunálních voleb v Ostravě opět Lukáš Semerák

Hnutí Ostravak povede do říjnových komunálních voleb v Ostravě opět zastupitel Lukáš Semerák. Na čelních místech kandidátní listiny se objeví stejní lidé jako při minulých volbách, dvojkou opět bude ekonomka Iveta Vozňáková a trojkou radní města Michal Mariánek. Hnutí, které má v nynějším zastupitelstvu osm mandátů, chce získat minimálně deset a více zastupitelů. Novinářům to při příležitosti zahájení předvolební kampaně hnutí dnes řekl Semerák. Volby se konají 9. a 10. října.
"Zúčastníme se nejenom podzimních komunálních voleb, ale také doplňovacích senátních voleb. Kostra a čelo kandidátky bude totožné jako před čtyřmi lety. Chceme sázet na to, že reprezentujeme tým odborníků, který má zkušenosti ze zastupitelstva a s řešením problémů Ostravy," uvedl Semerák.
Podle něj je cílem hnutí vyhrát volby. "Asi nejsme schopni docílit 30 procent, na druhou stranu si troufám říct, že se můžeme přiblížit 20 procentům a porvat se o to první místo. Uvědomujeme si obecnou převahu hnutí ANO, nicméně v Ostravě je tento subjekt personálně vyprázdněný, což se čím dál tím výrazněji projevuje v jeho neschopnosti kvalitně obsadit důležité funkce," míní Semerák.
Za prioritu hnutí označil bytovou politiku a dostupné bydlení pro všechny generace. "Docílit toho chceme obnovením výstavby kvalitních moderních bytů v atraktivních lokalitách města a vytvářet tak alternativu čím dál tím dražším developerským projektům," řekl Semerák. Dodal, že osobně by také rád dokončil některé projekty, u jejichž vzniku stál, například výstavbu nového fotbalového stadionu na Bazalech. Semerák dodal, že pro hnutí je obtížně představitelná spolupráce s extremistickými subjekty, například SPD.
Hnutí chce sestavit kandidátní listinu také ve 13 z 23 městských obvodů, je to o tři více než při minulých komunálních volbách. Ve Vítkovicích bude v čele kandidátky nynější starosta Richard Čermák, v Moravské Ostravě a Přívozu povede kandidátní listinu někdejší starostka Petra Bernfeldová, na Jihu bude jedničkou náměstek primátora Břetislav Riger, ve Slezské Ostravě to bude místostarosta Roman Goryczka, v Porubě Daniel Naivert, v obvodu Mariánské Hory a Hulváky Jan Nevola.
Hnutí chce kandidovat také v senátním obvodu Ostrava-město, kde za něj bude usilovat o senátorské křeslo odborník na životní prostředí Petr Jančík. "Na senátora budu kandidovat s pomocí Ostravaka jako nezávislý," řekl Jančík.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Ostravě hnutí ANO, které získalo 21 mandátů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu. Druhá Koalice Spolu dostala devět mandátů, třetí Ostravak získal osm zastupitelů. Čtvrtá SPD má sedm mandátů, čtyři zastupitele mají Starostové pro Ostravu a po třech mandátech Piráti a Ostravská levice.