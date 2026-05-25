Hodiny ve věži kostela sv. Pavla v Ostravě budou mít od středy nové ciferníky

Hodiny ve věži kostela sv. Pavla na Mírovém náměstí v ostravském městském obvodu Vítkovice budou od středy zdobit čtyři nové ciferníky. Jde o repliky vytvořené podle historických návrhů s neogotickými římskými číslicemi, zdobenými ručičkami a zlacením. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Lenka Gulašiová.
Nové ciferníky byly vytvořeny podle originální předlohy z roku 1883. Jejím autorem je rakouský architekt August Kirstein, tvůrce návrhu kostela sv. Pavla. Nyní se ciferníky umisťují na věž. Na opravu ciferníků hodin byla v září 2023 vyhlášena veřejná sbírka. Podařilo se v ní vybrat více než 317.000 korun, dalšími 60.000 korun na opravu přispěl městský obvod.
"Hodinový stroj je v pořádku. A v době, kdy probíhala výměna mechanického zařízení za digitální, byly v dobrém stavu i ciferníky. Ale už pár let tomu tak bohužel nebylo. Nejhůř na tom byl číselník viditelný z fary, který byl značně oprýskaný, ciferník směřující k Zábřehu byl už zastaven. A dobře na tom nebyly ani dva zbývající," řekl vítkovický farář Anton Rusnák.
Starosta obvodu Richard Čermák (Ostravak) připomněl, že už v minulosti obvod přispěl na opravu sakrální stavby. Podpořil 75.000 korunami například rekonstrukci střechy kostela.
Renovované hodiny budou požehnány během Cyklopouti, která se 14. června uskuteční u příležitosti připomínky blahořečení vítkovické rodačky Antoníny Marie Kratochvílové. S renovovanými hodinami se ale zájemci budou moci blíže seznámit už na páteční Noci kostelů.
Kostel sv. Pavla bude při této příležitosti přístupný od 18:00. Na začátku akce a pak také v 19:00 a 20:00 bude připraveno zvonění zvonů. Návštěvníci budou moci navštívit i kostelní věž, kde bude umístěna prezentace historických fotografií. Z bezpečnostních důvodů ale budou moci do věže maximálně dvacetičlenné skupiny.
V 18:10 začne přednáška historika Petra Lexy Přendíka, který kromě jiného představí renovované hodinové ciferníky i objevený původní nákres. O dvě hodiny později bude mít Přendík komentovanou prohlídku kostela, sraz zájemců bude v chrámové lodi.