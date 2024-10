Lidé na březích říčky Opavice nyní potřebují hlavně topit, domy napadá plíseň

Voda vzedmutého živlu na Bruntálsku strhala plynové potrubí, zaplavila kotle ve sklepích, odnesla zásoby topení na zimu.

Navíc Holčovice čekají asi tři demolice. Někteří obyvatelé musí ubourat části poškozených domů.

„Vyplaveny jsou desítky domácností, v dalších byly zatopené sklepy. Asi devadesát procent vesnice je do určité míry zasaženo,“ shrnul starosta Holčovic Martin Hradil.

Velké škody jsou na komunikacích. Tam, kde byla dříve cesta, je obrovská štěrková pláž. Koryto řeky, která se rozlila po celém údolí, se místy posunulo i o deset metrů. Hasiči, vojáci i pracovníci Povodí Odry už provizorně obnovili kusy břehů i některé cesty.

Asi polovina holčovických domácností topila plynem. V některých částech nezůstalo po potrubí ani stopy.

„Intenzivně řešíme s firmou Gasnet, která vyčíslila škodu na tři a půl milionu, možnosti provizorního napojení v co nejkratší době. Netušíme, jak to dopadne,“ řekl starosta.

V Městě Albrechticích už plynařská firma začala na obnově poškozeného plynového vedení směrem na Hynčice pracovat.

Nastoupila plíseň

V podmáčených domech se po víkendovém ochlazení začala objevovat plíseň. „Řežeme stromy a kmeny, které sem připlavaly, a vozíme to lidem, kteří nemají čím topit,“ uvedl holčovický dobrovolný hasič David Sztyper, jenž pomáhal při evakuaci a intenzivně pracuje na obnově obce, zatímco jeho žena v Obecním domě pro pomocníky vaří.

Oproti roku 1997, kdy rozvodněná Opavice také strhávala cesty i domy, se tentokrát na vesnice sevřené v údolí valila voda i z okolních svahů. Starostka Města Albrechtic Jana Muroňová je přesvědčená, že obrovské přítoky z kopců podstatně zhoršily povodňovou situaci.

„Vody z kopců bylo neskutečně moc. Děsivě to dunělo,“ potvrdil holčovický místostarosta Miroslav Prchal, který je přesvědčený, že za to může i nešetrný způsob hospodaření v krajině. „Lesníci intenzivně těží, těžká technika narušuje potůčky a strouhy. Stromů ubylo a voda se evidentně tlačí do obce,“ poznamenal.

Vody musí zadržovat

Před pár dny navštívil Heřmanovice i Holčovice odborník na sesuvy půdy, který udělal první průzkum stability svahů po extrémních deštích. „Asi patnáct míst se bude muset zabezpečit. Ale problém je, že nám údajně ujíždí celé úbočí,“ řekl Prchal. Dodal, že obec už před povodní prosazovala projekt na vytváření tůní a poldrů, které by mohly pomoci vodu v lesích zadržovat.

„Ve spodní část Heřmanovic už taky máme kvůli nestabilitě svahů velký problém,“ sdělil zástupce starosty Heřmanovic Hynek Sekanina.

Vlasta Mžiková z holčovické části Hejnov je majitelkou domu pod svahem, který se už hýbe. Voda z Opavice jí zaplavila zahradu i garáž, z druhé strany se na dům natlačil rozbahněný svah.

„Odmítli jsme se nechat evakuovat. V noci nás probudila obrovská rána. Bylo to děsivé,“ vypráví.

I když si je vědoma toho, že z nebe spadlo extrémně mnoho vody, myslí si, že špatné hospodaření situaci zhoršilo.

„Nad námi jsou louky, které mají pronajaté soukromníci. Odjakživa tam tekl potůček, o který jsme se starali. Říkala jsem těm lidem, že mají o něj pečovat, ale oni tam místo toho na jaře pokáceli stromy a větvemi tok ucpali. A to je důsledek,“ je přesvědčená důchodkyně.

Z bahna je vysvobodili dobrovolníci, kteří v obci zadarmo pomáhají. „Sami bychom to absolutně nezvládli,“ uvedla žena, která zažila i povodeň v roce 1997. „Tenkrát byl svah v pořádku. Voda nám vzala zahradu, garáž, žumpu. Z celého pozemku před barákem zůstala kamenitá pláž. Teď to ale bylo horší, protože to šlo z obou stran.“

Také Tereza Antoníčková z Holčovic intenzivně prožila, jak její dům svírala z jedné strany rozvodněná Opavice, ve které plavala auta a kurníky, a zároveň další řeka, která se valila z polí.

Správcem horního toku Opavice v Heřmanovicích a zčásti i v Holčovicích jsou Lesy České republiky, které odhadují škody způsobené povodní na stovky milionů.

„Pomocí těžké techniky tam teď provádíme zabezpečovací práce,“ uvedla mluvčí podniku.

25. září 2024