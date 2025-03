Část doutnající haldy v Ostravě asi bude nutné vyvlastnit. Kvůli sarkofágu

Haldu, neboli odval Heřmanice, tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky.

Její sanace, která začala před více než dvaceti lety, je pozastavená. Kvůli haldě vzniklo několik sporů – se zhotovitelem, který tam dělal opatření proti šíření termické aktivity, i kvůli majetkovým poměrům.

Státní podnik Diamo odval provozuje od roku 2002. Plán na pokračování sanace představil podnik loni v červnu. Práce mají trvat zhruba deset let a měly by stát minimálně 2,3 miliardy korun.

„Čeká nás ještě mnoho překážek, které budeme muset překonat. Ale za nás je důležité, abychom to řešení neodkládali. Z toho důvodu jsme zahájili i určité přípravné práce,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN), který dnes haldu navštívil.

Podle ministra je špatně, že se problém hořící haldy řeší tak dlouho. „V současné době připravujeme konfiguraci odvalu, to znamená upravujeme plochy tak, abychom do budoucna mohli do těchto ploch instalovat potrubí pro měření a případný odvod plynů, bude-li to potřeba, a následně pro vyplavení sarkofágu. Takže první důležitou otázkou je srovnat vrchlík a připravit první terasy,“ řekl ředitel Diamo Ludvík Kašpar. Pro manipulaci s hlušinou podle něj stačí povolení, která už podnik má.

Co se týká dokumentace komplexního řešení, je podnik ve fázi výběrového řízení na projektanta. „Alfa omega je projektová dokumentace, která odpoví i na otázku, jestli je potřeba EIA (posouzení dopadů na životní prostředí), nebo nebude. EIA je podmíněna v podstatě pouze tím, zda při sanaci budou využívány odpady. Pokud se dokážeme vyhnout použití odpadů, celý záměr nebude podléhat procesu EIA. A to je samozřejmě naše snaha,“ řekl ředitel.

Komplikace s majiteli, jimž patří část pozemků, jsou podle něj pro projekt sarkofágu zásadní. „Majitelé pozemků dělají všechno pro to, aby sarkofág nevznikl, podle našeho názoru aby co nejvíc vyšponovali cenu za tyto pozemky. Proto cesta, kterou chceme jít, je vyvlastnění podle stavebního zákona,“ řekl Kašpar.

Předseda představenstva společnosti, která je vlastníkem některých pozemků, Dalibor Tesař, řekl, že se Diamo vymlouvá.

„Státní podnik Diamo před rokem deklaroval za účasti dvou ministrů, že přikročí k vyvlastnění. My jsme mu okamžitě potvrdili, že s tím souhlasíme a očekáváme, že nám v souladu se zákonem předloží podle oceňovacího předpisu nabídku pro vyvlastnění, a my ji budeme akceptovat. Do dnešního dne se to nestalo. Oni neudělali vůbec nic,“ řekl Tesař.

Kašpar řekl, že pro vyvlastnění pozemků je potřeba změna územního plánu. „Bez změny územního plánu nemůžeme vyvlastnit. Můžeme jednat o koupi, což se snažíme, ale zatím jsme k dohodě nedospěli,“ řekl. Majitelé podle něj za pozemky požadují 400 milionů korun.

Diamo uplatnilo požadavek, aby bylo do územního plánu zaneseno, že pozemky jsou potřeba k sanaci ve veřejném zájmu. „Zastupitelstvo to schválilo a v současné době se čeká, až proběhne standardizace územního plánu,“ řekl ředitel Diama. Standardizace podle něj trvá zhruba rok a schválení změny územního plánu také.

Sarkofág by měl zakrýt zhruba třicet procent z celkové rozlohy haldy. Jeho vytvoření potrvá asi deset let a podle ředitele by se náklady měly vejít do rozmezí dvou a tří miliard korun.