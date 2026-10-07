Horní Benešov na Bruntálsku čeká referendum o větrnících a zplyňovací jednotce

Obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku se budou v pátek a v sobotu vyjadřovat v obecním referendu ke dvěma projektům. Vedení města zajímá názor lidí na případnou stavbu větrných elektráren na území města a také na to, co si myslí o stavbě zplyňovací jednotky v areálu skládky společnosti SMOLO HB. ČTK to dnes řekl starosta města Pavel König (Horní Benešov PRO život). Referendum se bude konat souběžně s komunálními volbami 9. a 10. října.
Referendum související s možnou výstavbou větrníků je obecné. "V současné chvíli s nikým nejednáme. Na stole není žádná nabídka," uvedl starosta. Dodal, že s ohledem na fakt, že město je v jedné z vládou schválených akceleračních zón, se nějaký investor dříve či později objeví. "Proto chceme být připraveni a vědět, co si o tom lidé myslí," dodal s tím, že město a jeho vedení se dlouhodobě vyjadřuje proti stavbě větrných elektráren v regionu.
Druhým tématem obecního referenda bude záměr společnosti SMOLO HB postavit v areálu skládky v Horním Benešově zplyňovací jednotku na likvidaci odpadu. O tom, zda referendum dokáže chystanou investici zvrátit, má ale místostarosta Miroslav Petr (Horní Benešov PRO život) pochybnosti. "Je to iniciativa soukromé společnosti a na soukromém pozemku. Město nemá moc šancí projekt zastavit," uvedl.
Společnost už má souhlasné stanovisko z procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA). Stavební povolení ale ještě nezískala. "Je to zařízení na likvidaci odpadu. Jednotka, která ale nikde na světě nefunguje v trvalém provozu. Z toho pramení obava, zda je zařízení bezpečné a nemá negativní vliv na životní prostředí," uvedl místostarosta.
Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.