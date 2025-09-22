„Výstava je připomínkou toho, že na přelomu roku 2025 a 2026 po více než 200 letech skončí těžba černého uhlí, s čímž zmizí i charakteristické hornické profese, které byly s hlubinným dobýváním uhlí neodmyslitelně spojeny, i poděkováním všem, kdo s tímto náročným povoláním spojili svůj profesní život,“ uvedla mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.
„Těžbě černého uhlí vděčíme za mnohé. Nebýt uhlí, stěží bychom dnes měli podniky jako koksovny, hutě, válcovny, elektrárny, přesnou strojírenskou výrobu, chemický průmysl a k tomu mohutnou navazující infrastrukturu. Černé uhlí je bezesporu společným jmenovatelem bohatství celého regionu. To, že nyní jeho těžba skončí a posouváme se k jiným zdrojům energie, je významným milníkem v historii naší země,“ uvedl Roman Sikora, generální ředitel OKD.
Výstava je připomínkou toho, že profese, které byly s hlubinným dobýváním uhlí spojeny, zaniknou. „Chceme tak vzdát hold všem, kdo měli tu čest provozovat hornické řemeslo, za jejich úsilí, obětavost i oběti. Za těch dvě stě let napsal život bezpočet silných lidských příběhů, veselých i smutných, a bohužel i tragických. Vždy pamatujme na ty, kterým kvůli práci na šachtě nebylo dopřáno vrátit se ze šichty ke svým nejbližším,“ doplnil Sikora.
Fotograf Deníku Lukáš Kaboň, který se tématu útlumu těžby věnuje celý rok. „Postupem času zjišťuji, jak hluboce zakořeněný a komplexní svět hornictví je, nejen jako profese, ale i jako způsob života, který ovlivnil celé generace. Je mi jasné, že nebude v mých silách zachytit vše, co bych si přál, o to víc se snažím být u toho, dokud to ještě jde,“ řekl.
„Když mi začalo docházet, že s posledními uzavřenými doly u Karviné tento svět zmizí úplně, měl jsem úzkost z toho, že už ho ani nikdy šanci vidět mít nebudu. Fotografie je pro mě ale úžasná vstupenka do celé řady různých světů. Díky ní jsem dostal možnost nahlédnout i do světa havířů. Jsem za to vděčný, protože jsem zjistil, že je to sice svět temný, velmi svérázný, ale naprosto fascinující,“ uvedl fotograf Petr Chodura.
Průmyslový fotograf Boris Renner poprvé sfáral s fotoaparátem v červnu 2007 na dole ČSA: „Už tehdy, když jsem se prošel poprvé 1 000 metrů pod zemským povrchem, jsem věděl, že focení hornické profese mě bude naplňovat. A to platí dodnes,“ uvedl.
12. září 2025