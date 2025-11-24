Zůstaneme, dokud bude hrozit demolice, ujišťuje aktivistka z ostravské Bedřišky

Petra Sasínová
  13:12
Odboj obyvatel osady Bedřiška v Ostravě proti dokončení vlny demolicí tamních domků pokračuje. Na střeše jednoho z finských domů se bez ohledu na zimu, mráz a sníh střídají už od 13. listopadu podporovatelé komunity, která má podle vedení obvodní radnice Mariánské Hory a Hulváky i města zaniknout.
Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde aktivisté brání bourání domu. Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. (18. listopad 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Oslavy výročí 17. listopadu 1989 se odehrály také v ostravských Mariánských...
Oslavy výročí 17. listopadu 1989 se odehrály také v ostravských Mariánských...
Oslavy výročí 17. listopadu 1989 se odehrály také v ostravských Mariánských...
Oslavy výročí 17. listopadu 1989 se odehrály také v ostravských Mariánských...
40 fotografií

„Jsme pořád tady. Zůstaneme, dokud nebude jistota, že tento dům nebude zdemolován,“ ujistila v pondělí dopoledne jedna z aktivistek Alena Jiříčková.

Společně s dalšími asi patnácti lidmi z celé republiky se po hodině až dvou střídá na plechové střeše poloviny finského domku. „Dnes očekáváme příjezd dalších podporovatelů,“ uvedla.

Zázemí mají v tamním komunitním centru, kde si vaří čaj, chystají jídlo a někteří tam ve spacácích přespávají.

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Kromě toho pokračují snahy zvrátit demolici oficiální cestou. „Čekáme na rozhodnutí krajského soudu, ke kterému se odvolala nájemnice domku, jehož sousední polovina má být stržena. Požádala formou návrhu na předběžné opatření o zastavení demolice,“ informovala mluvčí Bedřišky Eva Lehotská.

Žena argumentuje mimo jiné posudkem dokládajícím, že byt, který chce obvod srovnat se zemí, je v dobrém stavu.

Rozhodnutí soudu

Lehotská tento týden očekává rozhodnutí krajského soudu ve věci předběžného opatření i další jednání, která by mohla situaci zvrátit či posunout.

Zachování osady podpořili například zástupci Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, kteří vyzvali otevřeným dopisem vedení města, aby jako vlastník bytového fondu situaci řešilo.

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde aktivisté brání bourání domu. Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. (18. listopad 2025)
Oslavy výročí 17. listopadu 1989 se odehrály také v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde aktivisté brání bourání domu. (17. listopad 2025)
Oslavy výročí 17. listopadu 1989 se odehrály také v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde aktivisté brání bourání domu. (17. listopad 2025)
Oslavy výročí 17. listopadu 1989 se odehrály také v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde aktivisté brání bourání domu. (17. listopad 2025)
40 fotografií

„Jsme rádi, že pan primátor výzvu přijal. Máme domluvenou schůzku. Chceme hovořit o možnostech udržitelného řešení situace v Bedřišce,“ řekla děkanka Fakulty sociálních studií Soňa Kaledna Vávrová.

Výzkumníci z fakulty totiž skoro deset let situaci v Bedřišce mapují. Pořádali tam v minulosti architektonický workshop a zpracovali také analýzu možného vzniku sociálního bytového družstva.

Představitelé fakulty ve výzvě připomínají, že osada se dostala do povědomí na konci 90. let jako segregační projekt radnice Mariánské Hory a Hulváky pod vedením Liany Janáčkové. Tehdejší starostka tam cíleně soustředila chudé Romy.

„Přes mnohé krizové chvíle tamní obyvatelé vytvořili fungující a soudržné společenství. S touto lokalitou svázali i boj za vlastní důstojnost,“ uvádí autoři.

Likvidační plány od roku 2017

Zhruba od roku 2017 avizuje vedení obvodu záměr osadu zrušit. „Důvodů bylo formulováno mnoho od nevyhovujícího stavu domů po uvolnění lokality pro strategické investice. Nebyla však představena reálná koncepce, která by jednoznačně zdůvodňovala nutnost vystěhování,“ shrnuli v otevřeném dopise výzkumníci.

Lidé kolem Bedřišky aktuálně upozorňují také na problematický způsob demolic čtyř domků provedených 12. listopadu, o kterých prý lidé v osadě předem nevěděli.

Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však nelíbí. (13. listopadu 2025)

„Nechali jsme si na průběh demolic vypracovat zprávu odborníka na demoliční práce. Zjištěná pochybení firmy i obvodní radnice zaberou dvě strany,“ uvedla Lehotská.

Zprávu chce předložit na pracovní skupině ostravského magistrátu, která se Bedřiškou speciálně zabývá.

Řádná zakázka

Starosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus odmtíl pochybení při demolici.

„Zakázka byla řádně vysoutěžena. A byl jsem ubezpečen, že vše proběhlo podle norem,“ uvedl Hujdus, který trvá na tom, že domy v osadě jsou ve špatnému stavu a je neekonomické je dál opravovat.

„Nechceme nikoho sundávat ze střechy násilím, ale na našem záměru zbourat tento i další neobydlené domy v Bedřišce trváme,“ řekl Hujdus.

Poslední uvolněný domek v Bedřišce zatím stále stojí, prioritu má úklid

Eva Lehotská se u příležitosti páteční návštěvy šéfa hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše v Havířově obrátila i na něj.

„Když pan Babiš slyšel Bedřiška, zmizel a zavolal kolegu Aleše Juchelku, který má být ministrem práce a sociálních věcí. Opakoval jen to, co říká obvod a město. Řekla jsem mu, že nikoho nezajímají informace a argumenty naší, tedy druhé strany, a žádala jsem o pomoc. Uvidíme,“ sdělila Lehotská.

Stavební firma pokračuje v osadě v odklízení trosek. Podle Lehotské má jedna rodina, která žije v druhé polovině po zbouraném domku, problémy. Zamrzla jim prý voda a nemůžou byt vytopit.

18. listopadu 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Šel by tam jen blázen, vylekala Olomoučany porucha ruského kola. Jiné záchrana nadchla

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

Hláškou o další vadné elektronce z firmy Katoda Olomouc z kultovní komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! glosují nyní někteří lidé zveřejněnou příčinu sobotní poruchy ruského kola stojícího v centru...

24. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Důkazy nepřesvědčily. Soud v kauze manipulace se zakázkami TSK obžalované osvobodil

Městský soud v Praze

V kauze údajných manipulací se zakázkami Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) dnes Městský soud v Praze osvobodil podnikatele Pavla Valentu a zbylých 13 obžalovaných. Jednání...

24. listopadu 2025  12:52,  aktualizováno  14:20

Liberecký zimní stadion opět uzavřen, náhradní kluziště bude nejdřív v lednu

ilustrační snímek

Chátrající zimní stadion Svijanská aréna v Liberci je od dnešního rána kvůli sněžení opět zavřený. Na webu o tom informoval provozovatel městského sportovního...

24. listopadu 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

Bývalý politik Pavel Křivka dostal podmíněný trest za podporu ruské agrese

ilustrační snímek

Bývalého politika Pavla Křivku dnes Okresní soud v Pardubicích odsoudil k šesti měsícům vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Křivka chodil 2. dubna 2024...

24. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Černá a vysušená dálnice při sněžení? Mylná představa řidičů, říká silničář

Martin Vošický, provozní technik ze Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) v...

Jakmile se na vozovky snese sníh nebo se objeví ledová krusta, hned se na silničáře valí kritika, že opět zaspali. „Vychází z mylné představy mnoha řidičů, že vjedou na dálnici a ta musí být hned...

24. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Cizince soudí za pokus o vraždu krajana. Urazil mého zesnulého otce, hájí se

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Krajský soud ve Zlíně začal v pondělí projednávat případ pokusu o vraždu. Podle obžaloby se ho dopustil letos v červnu v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja. Muž z...

24. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Nehoda kamionu zastavila dnes dopoledne provoz v obou směrech dálnice D48 nedaleko Horních Tošanovic na Frýdecko-Místecku. Kamion, jehož řidič se při nehodě zranil, dostal smyk na mokré silnici,...

24. listopadu 2025  11:42,  aktualizováno  13:51

V obci zavládla euforie. U vánočního stromu si s místními zazpívá Ztracený

Sobotní koncert byl nezapomenutelným zážitkem. Marek Ztracený své fanoušky...

Obrovská radost zavládla v Tymákově u Plzně. Místní totiž vyhráli v ojedinělé soutěži a o první adventní neděli jim přijede zazpívat a pomůže rozsvítit vánoční stromek zpěvák Marek Ztracený.

24. listopadu 2025  13:42

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

24. listopadu 2025  13:30

Opatření zabrala, polský důl Turów poprvé nepřekročil noční hlukové limity

Obyvatelé českých obcí okolo polského dolu Turów protestují proti pokračující...

Hluk z polského hnědouhelného dolu Turów při posledních měřeních nepřekročil v Česku hygienické limity. Třetí letošní měření ve druhé polovině září navíc ukázala, že proti předchozímu kolu se výrazně...

24. listopadu 2025  11:12,  aktualizováno  13:23

Po padesátce mi došla šťáva, hájí se žalobce souzený za používání anabolik

Státního zástupce Davida Pivodu soudí za nelegální obchod s anaboliky a...

Olomoucký okresní soud v pondělí otevřel kauzu přerovského státního zástupce Davida Pivody obžalovaného z nelegálního nakládání s anaboliky a také vyzrazení informací ze spisu. Muž je obžalovaný z...

24. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:16

Silnice v Ústeckém kraji byly dopoledne po prosněžené noci sjízdné s opatrností

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém kraji zůstaly dopoledne po prosněžené noci sjízdné s opatrností, místy se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství...

24. listopadu 2025  11:33,  aktualizováno  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.