Ostrava pomůže obvodu s náhradami za znečištěné parcely. Půjčí devět milionů

Autor: asi
  9:52aktualizováno  9:52
Ostravský obvod Hošťálkovice začne vyplácet zpátky kupní ceny lidem, kteří si nevědomky koupili parcely kontaminované různým odpadem. Obvodu nyní významně pomůže ostravský magistrát.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Milan PeteleMF DNES

Jde o sedm rodin, které tam chtěly stavět. Jenže poté, co odhalily nečekané znečištění, požádaly o vrácení peněz a některé i o proplacení dalších škod.

Obvodní radnice už sehnala dvacet milionů korun, které bude potřebovat na vrácení peněz. Zastupitelé Ostravy včera rozhodli, že obvodu bezúročně půjčí skoro devět milionů. Další podobnou částku město radnici jednoduše vrátí, a to z prodeje pozemků, na jejichž přípravě se podílelo a utržilo padesátiprocentní podíl.

Zástupci města vyšli hošťálkovickým kolegům vstříc, protože jejich postup prověřili a došli k závěru, že nejednali nesprávně.

„Neshledali jsme žádné pochybení. Uvědomujeme si však, že ty pozemky jsou kontaminované a je důležité se s těmi lidmi vypořádat,“ prohlásil primátor Jan Dohnal.

Úřady nakonec lidem vyhoví i v dalších nárocích

„Předpokládám, že peníze by mohli mít i do čtrnácti dnů,“ doplnil náměstek Aleš Boháč.

O dalších nárocích a náhradách se ještě včera jednalo. Právník nespokojených kupujících Miroslav Ondrúš pak pozdě odpoledne potvrdil, že dohoda je hotová.

„Přišlo finální stanovisko města, ve kterém je deklarováno, že klientům vyhoví prakticky ve všem,“ sdělil Ondrúš. Všichni podle něj dostanou zpátky kupní cenu a ti, kterým vznikla škoda, obdrží náhradu v plné výši.

„Ve třech případech půjde i o polovinu úroků z prodlení,“ uvedl s tím, že zpočátku nechtěl obvod ani město uznat takřka nic.

Okolnosti vzniku skládky a určení odpadu budou předmětem dalšího zkoumání. Radnice tvrdí, že o ní nevěděla.

Parcely v ostravském obvodu Hošťálkovice jsou na místě bývalé pískovny, kterou však za socialismu zavezli vším možným, ale i nebezpečným odpadem.

Parcely v ostravském obvodu Hošťálkovice jsou na místě bývalé pískovny, kterou však za socialismu zavezli vším možným, ale i nebezpečným odpadem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

V Teplé u Mariánských Lázní kraj postaví novou základnu záchranářů

Karlovarský kraj chystá novou základnu zdravotnické záchranné služby (ZZS) v Teplé u Mariánských Lázní na Chebsku. Záměr schválilo vedení kraje. Projektové...

23. října 2025  11:49,  aktualizováno  11:49

Ostrava má Koncepci zeleně, je návodem pro její údržbu a rozvoj

Město Ostrava má Koncepci zeleně. Dokument má být návodem, jak o zeleň ve městě pečovat a rozvíjet ji. Koncepci připravil Městský ateliér prostorového...

23. října 2025  11:46,  aktualizováno  11:46

Na vlak, autobus i MHD. V aplikaci ČD koupíte všechny jízdenky pro jižní Moravu

V aplikaci Českých drah (ČD) Můj vlak je od čtvrtka nově možné koupit jízdenky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Tedy nejen na vlak, ale i na autobusy či MHD v Brně a dalších...

23. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Zájemce chce dát za fotbalový Hradec desítky milionů, rozhodnou zastupitelé

Dva roky dlouhý proces prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové je nejspíš u konce. Ve středu ráno podal jediný zájemce společnost Fotbal HK 1905 finální nabídku....

23. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihomoravský kraj nedostane dotaci na nové vlaky, jeho vedení bude jednat co dál

Jihomoravskému kraji se nepodařilo uspět se žádostí o dotaci na nákup akutrolejových vlaků, které mají jezdit jak na elektřinu z trolejí, tak z baterií. Jak...

23. října 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Čeští vinaři se bojí zavlečení devastující choroby, dokáže zničit celou úrodu

Tuzemské vinice čelí vážnému ohrožení. V sousedních státech se rychle šíří agresivní choroba známá jako zlaté žloutnutí révy, která dokáže v krátké době zničit celou úrodu. Onemocnění se už objevilo...

23. října 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Zámek v Moravské Třebové se stal národní památkou, pyšní se unikátním portálem

Seznam národních kulturních památek v Pardubickém kraji má už 20 položek. Nejvyšší památkové ochrany se po středečním rozhodnutí vlády dostalo zámku v Moravské Třebové, který patří k nejvýznamnějším...

23. října 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Linde zvyšuje bezpečnost ve zdravotnictví. V nemocnicích proběhly audity skladování medicinálních plynů

23. října 2025  13:11

Hasiči dokončují likvidaci požáru hal v Nehvizdech, začalo vyšetřování

Hasiči ve čtvrtek dohašují rozsáhlý požár soustavy hal v Nehvizdech na Praze-východ. Stupeň poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, vyšetřovatelé ji ještě upřesní. Zásah se...

23. října 2025  7:52,  aktualizováno  13:10

Jihlava převzala arenu, Dukla byla poprvé na ledě. V sobotu ji čeká první zápas

Ve čtvrtek a v pátek po jednom tréninku, v sobotu dopoledne předzápasové rozbruslení, a odpoledne už jihlavské hokejisty čeká první mistrovské utkání ve zbrusu nové multifunkční aréně. Dukla se do...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  23.10 13:01

Žluté lázně oslaví magicky strašidelný Halloween, zaujmou i české Dušičky

První listopadová neděle bude patřit ve Žlutých lázních oslavám podzimu, Halloweenu a Dušiček. Podzimní radovánky na břehu Vltavy jsou určené především dětem, ale pobaví se i dospělí.

23. října 2025  12:59

Seniorka šla nad ránem ulicemi jen v noční košili, zamířila k lesíku u zahrádek

Pouze v noční košili a pantoflích vyrazila v pondělí nad ránem do chebských ulic třiaosmdesátiletá seniorka. Do jejího hledání se okamžitě pustilo několik policejních hlídek, které správným směrem...

23. října 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.