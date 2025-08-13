Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Josef Gabzdyl
  18:02aktualizováno  18:02
Kdysi to býval oblíbený horský resort, dokonce se před ním v roce 1976 natáčela část filmové komedie o hornickém kolektivu na mléčné výživě Parta hic. Jenže hotel Banka v beskydských Trojanovicích na Novojičínsku řadu let chátrá a navíc nynější plán na rozsáhlou přestavbu vzbudil v regionu velký odpor.
Tak vypadá bývalý opuštěný hotel Banka v Trojanovicích na Novojičínsku v...

Tak vypadá bývalý opuštěný hotel Banka v Trojanovicích na Novojičínsku v současnosti. (13. srpna 2025) | foto: Spolek Klidné Beskydy

Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
Vizualizace plánované budoucí podoby hotelu Banka v Trojanovicích na...
„Podle našeho názoru to není přestavba, ale novostavba. Když se až šestkrát zvedne kapacita, tak to už odporuje územnímu plánu,“ vysvětlil starosta Trojanovic Jiří Novotný a dodal: „Jenže investor s naším názorem nesouhlasí.“

Podle dostupných informací projekt počítá s 56 hotelovými pokoji a s 98 byty a apartmány. Zastavěná plocha se má zvýšit ze stávajících 1 350 metrů čtverečných o dalších 4 525 metrů, přičemž hrubá podlažní plocha by dosáhla 20 tisíc metrů čtverečných.

Kapacita by měla být až tři sta lůžek. „A to je v tomto místě už opravdu hodně,“ povzdychl si starosta.

Dodal, že rekonstrukce a třeba jen mírné zvětšení hotelu by naopak nejspíše podpořil, místo potřebuje oživit a zvelebit. Jenže ne v této podobě. „Pokud by projekt prošel na stavebním úřadu, určitě podáme odpor,“ nastínil starosta.

Spolek: Přetížení silnic a narušení ekosystémů

Radnice rozlehlé obce s téměř 2 800 obyvateli nezůstane sama. V regionu totiž vznikl občanský spolek Klidné Beskydy, který zorganizoval protestní petici. „Už ji podepsalo více než 1 200 lidí. Taková masivní výstavba v srdci Chráněné krajinné oblasti Beskydy podle místních lidí i odborníků nemá co dělat,“ zdůraznil předseda spolku Ondřej Pícha.

Členové spolku se obávají zejména negativního dopadu na životní prostředí a místní infrastrukturu.

Upozorňují také na předpokládané přetížení místních silnic, nedostatek vodních zdrojů v oblasti sužované suchem i riziko narušení cenných ekosystémů a krajinného rázu.

Záběr na bývalý hotel Banka v Trojanovicích z filmu Parta hic. Kolektiv horníků na mléčné výživě tam jezdil jako do podnikového rekreačního zařízení. (13. srpna 2025)

„Tento projekt není revitalizací, ale nepřiměřenou urbanizací citlivého území. Pokud by k plánované stavbě došlo, Beskydy by se mohly stát precedentem pro další podobné zásahy do chráněné krajiny napříč Českou republikou. To nesmíme připustit,“ upozornil předseda spolku Pícha.

Lidem také vadí, že developer ARKEMAX INVEST Ostrava s veřejností údajně nekomunikuje, starosta Novotný však řekl, že už s firmou jednal.

Společnost slíbila brzké vyjádření. „Záležitost převzalo naše právní oddělení. Oficiální stanovisko oznámíme příští týden,“ sdělila ČTK pracovnice firmy Ivana Gellrichová.

Plán na domov důchodců nevyšel

Záměrem se budou zabývat také ve Správě Chráněné krajinné oblasti Beskydy (CHKO). „Jistě se k něčemu takovému budeme vyjadřovat. Oficiálně nám ale žádná žádost zatím nedorazila, o projektu dosud víme jen z doslechu,“ informovala Lenka Vykoukalová, která má v CHKO na starost územní plánování, krajinný ráz a výstavbu.

Hotel Banka byl postaven na přelomu 60. a 70. let minulého století na základě návrhu Stavoprojektu Ostrava. Svou netypickou architekturou byl přezdívaný například jako „otevřená kniha“.

Jenže zhruba patnáct let chátrá, v minulosti se tam jiné soukromé společnosti nezdařil ani projekt na domov důchodců.

Opuštěný hotel Banka leží na katastru obce Trojanovice na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

