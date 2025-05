Kvalitní zboží a vynikající chlebíčky, vzpomínali pamětníci na obchoďák Textilia

Do vyšších pater určených především pro kanceláře, se stěhují první firmy, v suterénu, kde se kdysi prodávaly boty, funguje klub. V přízemí majitel chystá otevření kavárny a restaurace.

„Těšila jsem se a doufala, že se to opraví. Chtěla jsem to vidět,“ vysvětluje Jiřina z Frýdku-Místku, proč se ve svých pětaosmdesáti letech vypravila do Ostravy

„Bydleli jsme v nedalekých Kunčičkách. Maminka mě sem brávala za odměnu na nákupy. Bylo to tady nóbl. Pak jsem tady chodila sama. Vedle byl podnik Uhlozbyt, kde jsem pracovala,“ vypráví žena.

Obchodní dům navrhla ve stylu funkcionalistického art deco oceňovaná německá architektka Marie Frommerová. Slavnostně otevřený byl v roce 1930.

Později jej majitelé propojili se sousedním nárožním bytovým domem postaveným v roce 1911 podle projektu Felixe Neumanna. Teď opět tvoří celek.

Prvorepubliková elegance

I za komunistického režimu si obchodní dům podle pamětníků zachoval něco z prvorepublikového lesku a elegance.

„Kvalitní zboží, příjemné prodavačky. Také vynikající chlebíčky a jahodové koktejly v bufetu, kam se po nákupech chodilo. Návštěva Textilie byl vždycky zážitek,“ vzpomíná Vladimíra Večeřová z Šenova. Pamatuje si i na laskavého starého pána, který prý obsluhoval výtah a zákazníkům se choval nezvykle uctivě.

„A bylo tady nejlepší zboží z celé Ostravy. Je to krásně opravené, jen mě trochu mrzí, že už to nebude obchodní dům,“ říká další návštěvnice komentované prohlídky Vlasta Švachová z Ostravy-Zábřehu.

Architekt Martin Náhlovský ze studia Master Design, které stojí za projektem rekonstrukce, vítá návštěvníky prohlídky v reprezentativním atriu památkově chráněné budovy podle Marie Frommerové.

Do někdejších obchodních galerií ve vyšších patrech se vine monumentální schodiště, které je dominantou interiéru. Pochází z padesátých let minulého století a navrhl jej architekt Lubomír Šlapeta.

Zdevastované schodiště nahradila replika

„Bohužel, schodiště bylo totálně zdevastované, takže vidíte jeho repliku. Pracovalo se na tom asi rok,“ vysvětluje Náhlovský a upozorňuje návštěvníky také na nový světlík nad jejich hlavami. Ten původní byl umístěný mezi předposledním a posledním podlažím, ale zatékalo tam a usazovala se tam špína.

„Vyřešilo se to tenkrát modrým nátěrem evokujícím oblohu. Udělali jsme novou konstrukci a světlík jsme usadili o patro výš na úroveň střechy,“ popisuje architekt.

Návštěvníci prohlídky mohli projít i do vedlejší budovy Felixe Neumanna. Podle Náhlovského z ní zůstal v podstatě jen skelet. „Kvůli pokročilé dřevomorce bylo nutné odstranit i mansardovou střechu,“ vysvětluje. Nahradila ji prosklená nadstavba s atraktivním výhledem na město. Jedna ze střešních teras by se v budoucnu měla proměnit v zahradu.

Třetí dům stále chátrá

Mnohé návštěvníky upoutal pohled na břízu rostoucí z vedlejší budovy, která byla dříve s obchodním domem také propojena, ale zatím stále chátrá. Bývalá obchodní a průmyslová banka je z těchto tří staveb nejstarší. Postavena byla podle projektu Julia a Wunibalda Deiningerových v letech 1904 až 1905.

Naposledy tam sídlil podnik Metasport. Památkově chráněný dům koupil před několika lety liberecký podnikatel Michalis Dzikos se záměrem jej opravit a udělat z něj hotel. „Projekt rekonstrukce existuje. Řeší se různé komplikace,“ říká mluvčí Ostravice Michaela Vávrová.

Dodává, že tento podnikatel se specializuje na rekonstrukce historických budov a opravil mimo jiné Barrandovské terasy.

Tým Boutique Business Inkubátor Ostravica uspořádal dvě velké komentované prohlídky pro sto lidí za sebou, další neplánuje.

„Zájem je opravdu velký, ale nemůžeme tyto akce dělat každý týden. Stále se tady ještě pracuje, dovybavuje se interiér. A až se nastěhují nájemci, nebude už možné projít budovy od sklepa až nahoru,“ říká mluvčí.

Společnost však chystá dny otevřených dveří. „Během května začne fungovat recepce a poté budeme dělat dny otevřených dveří, kdy si zájemci budou moci prohlédnout aspoň ty největší dominanty – atrium, schodiště a světlík,“ doplňuje Michaela Vávrová. Poprvé mohli zájemci nahlédnout do opraveného objektu loni v červnu. Loni na podzim se tam například uskutečnil filmový festival Ostrava Kamera Oko.

Opakovaně hrozila demolice

Obchodní dům Ostravica-Textilia měl několikrát namále. Při americkém bombardování města v srpnu 1944 spadla do nejmladší z budov bomba, poškozený byl i vedlejší dům Felixe Neumanna. Oběma hrozila demolice.

Po válce následovalo znárodnění a po roce 1989 restituce a návrat do soukromých rukou. Dalším mezníkem byl rok 2000. Majitel Kamil Kolek prováděl nepovolenou rekonstrukci horních pater a v nárožní budově se zřítily stropy. Tím začalo dlouhé období chátrání.

Další majitel, společnost Amádeus Real, chtěl část historických budov zbourat a postavit zcela nový obchodní dům. Skončilo to soudním sporem s městem Ostrava, který firma prohrála.

Současný majitel zahájil v roce 2022 rekonstrukci a v roce 2024 ji dokončil. Projekt se v průběhu příprav vyvíjel a měnil. Výsledkem je rekonstrukce, která z velké části zachovává původní vnější vzhled módního domu.