Přestavba by mohla začít v roce 2027. Náklady včetně koupě chátrajícího komplexu odhaduje developerská skupina Antracit z ostravského holdingu Purposia Group na 1,5 miliardy korun.
Nová podoba komplexu vzešla z architektonicko-urbanistické soutěže. „Vítězný návrh pracuje se stávající budovou, kterou prostřednictvím pasáží otevírá směrem do dvora, kde v budoucnu vznikne zahrada, která bude přístupná i pro veřejnost. Na pasáž budou navázané komerční jednotky,“ řekla ředitelka skupiny Antracit Zuzana Bajgarová, někdejší starostka ostravského obvodu Poruba a následně i ostravská náměstkyně.
Původní budova bude propojená s novostavbou hotelu, která vznikne na současném odstavném parkovišti naproti Nové Karolině.
Zvítězil respekt k historii
Hotel Palace otevřený v roce 1913 jako Hotel National byl jedním z nejluxusnějších hotelů v Rakousku-Uhersku. Komplex se skládá z několika budov, v druhé polovině minulého století ale původně secesní stavby prošly necitlivou přestavbou.
Od 90. let byl komplex prázdný a hrozila mu demolice. V roce 2016 v části vznikla studentská rezidence Kampus Palace, větší část komplexu dál chátrala.
Ředitelka řekla, že nejcharakterističtějším rysem vítězného návrhu je respekt k historii, kterou Palace má, a zároveň otevřenost, s níž se snaží přivést život nejenom do budov a na dvůr.
Novinkou, kterou architekti do projektu přinesli, je podle ní výstavba hotelu a práce s velkými pasážemi. „My jsme si nebyli jisti hotelem. Spíše jsme s ním nepočítali. Nakonec jsme se díky soutěži a debatě přiklonili k tomu, že hotel definitivně chceme,“ řekla Bajgarová.
Finanční ředitel skupiny Antracit Tomáš Macura, nedávný ostravský primátor, řekl, že součástí projektu je podzemní parkoviště, které bude sloužit nájemníkům i hostům hotelu.
„Jsme na samém začátku projektování, takže žádná přesná čísla zatím nemáme, ale počítáme, že celková investice se nebude příliš lišit od 1,5 miliardy korun. Do toho zahrnujeme i náklady na již provedenou akvizici objektu, samozřejmě na projektovou dokumentaci a na samotnou stavbu a její vybavení,“ řekl Macura. Vše by podle něj mohlo být hotovo v roce 2031.
Stavba snad v roce 2027, hotovo 2031
V první etapě se zřejmě budou bourat dostavby z různých časových období ve vnitrobloku, na to naváže archeologický průzkum. „My bychom byli rádi, pokud by šlo všechno dobře, tak abychom rekonstrukci původní budovy a přístavbu začali někdy na konci roku 2027,“ řekla Bajgarová.
Lidé se s vítězným návrhem mohou seznámit na festivalu Meat Design Ostrava, který začal ve čtvrtek a potrvá do neděle. „Palace má v Ostravě výrazné místo v historii a chceme, aby sehrál stejně důležitou roli i v budoucnu. Tato proměna ovlivní život v celém území, nejen budoucích obyvatel Palace, ale všech, kteří jej budou přirozeně využívat,“ řekl generální ředitel holdingu Purposia Jan Hasík.
Ostravský holding Purposia Group se zabývá stavebními projekty od návrhu přes výstavbu až po správu nemovitostí. Do holdingu patří 43 firem s ročními tržbami čtyři miliardy korun.
Hotel Palace stojí na velmi frekventovaném místě v centru Ostravy, a to u křižovatek ulic 28. října a Nádražní.
