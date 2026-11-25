Mezinárodní tým s účastí chemiků z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyvinul speciální materiál, který dokáže zachytit zakázaný pesticid dikofol. Vědci připravili porézní materiál spojením uhlíku a drobných krystalů na bázi mědi. Laboratorní testy naznačují, že by mohl najít využití při čištění vod. Novinářům to dnes sdělil mluvčí univerzity Tomáš Neščák.
Dikofol se desítky let používal k ochraně plodin před roztoči, v současnosti je v Evropské unii zakázaný. Pro vodní organismy je vysoce toxický. Vědci si ho vybrali také proto, že zatím jen málo studií zkoumalo, zda ho mohou zachytit porézní materiály.
Odborníci využili uhlíkatý materiál dříve vyvinutý vědci z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Pro pokusy o zachycení dikofolu nechali na povrchu i uvnitř materiálu vyrůst drobné krystaly na bázi mědi. Ostravští chemici se následně podíleli na zkoumání vlastností obou složek i výsledného materiálu a na vyhodnocení výsledků.
"Uhlíkatý základ kompozitního materiálu si můžete představit jako houbu protkanou sítí větších i menších chodbiček. Na jeho povrchu a uvnitř jeho struktury jsme nechali vyrůst krystaly porézní organokovové sítě. Obě složky se mohou podílet na zachycování molekul pesticidu, zatímco větší póry usnadňují jejich transport do vnitřní struktury materiálu," řekl spoluautor studie Miroslav Almáši z Přírodovědecké fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.
Testy ukázaly, že nový materiál zachytil více pesticidu než každá z jeho dvou složek zvlášť. "Laboratorní výsledky jsou slibné, ale skutečně znečištěná voda obsahuje i další látky, které mohou zachycování dikofolu ovlivnit. Před případným využitím proto bude potřeba ověřit účinnost kompozitního materiálu přímo ve vodném prostředí, jeho dlouhodobou stabilitu a možnost opakovaného použití," doplnil spoluautor studie Tomáš Zelenka z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Studie se zaměřila na zachycování dikofolu, možnosti využití podobných materiálů jsou ale podle odborníků širší. "V dalších studiích ostravští chemici se zahraničními kolegy zkoumali, zda podobné materiály mohou zachycovat také oxid uhličitý," řekl Neščák. Výsledky opakovaně ukazují, že tyto materiály mohou být zajímavé pro širší využití při ochraně životního prostředí.