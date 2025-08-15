Vyberete si z naší nabídky?
Pivní slavnosti
Velké i malé pivovary se představí na Pivních slavnostech, které se konají v sobotu od 14 hodin v bohumínském Hobbyparku. „Na pódiu se tentokrát představí Adam Ďurica, Aleš Brichta či skupiny Turbo, Úspěch a Motorband,“ zvou pořadatelé. „Na místě bude také zóna s kolotoči, pivní soutěže, fotbalové šipky, speed ball - síla kopu, airbrush, malování na obličej, skákací hrady, popcorn a nachos, dílničky pro děti, výroba magnetek a odznaků, fotobudka.“
Tanečnice na zámku
Atraktivní program slibuje sobotní akce Zámek roztančený v Janovicích u Rýmařova. „ Atraktivní program tanečnic začne brzy odpoledne a hlavní komponovaný pořad s tanečnicemi, šermíři, praporečníky, jezdeckými vystoupeními a ohňovou show po setmění v 18 hodin,“ uvádějí pořadatelé.
Frendly fest
Zážitkové jízdy, Dakarskou i cyklo zónu anebo sraz veteránů zažijí návštěvníci Frendly festu, který se koná v sobotu od 10 hodin v Martinské čtvrt ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Letošní ročník posouváme hranice zase o kus dál a rozhodli jsme se, že poprvé v historii města Frenštát pod Radhoštěm přivezeme i freestyle motocross, který ve spojení s drifty vytvoří originální show,“ lákají organizátoři. „Unikátní na festivalu je to, že návštěvníci se mohou aktivně zapojit do celého dění festivalu, zažít si jízdy závodními speciály, užít si sportovní aktivity, prožít zážitkové jízdy, sportovní aktivity a další věci.“
Velká šance
Historický program s ukázkami výzbroje či dobového vojenského tábora anebo řemeslný jarmark slibuje sobotní festival Šancefest v opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova. „Součástí bohatého programu bude jak pestrý historický program, tak pro vás máme připravenou řadu vystoupení známých interpretů. Letos vystoupí: Stanley´S Dixie Street Band, Patejdl Original Band, AC/CZ a místní kapela Emeryth. Akce je ideálním zastavením pro celé rodiny s dětmi,“ uvádějí pořadatelé.
Hrady CZ
Oblíbený putovní hudební festival Hrady CZ se v pátek a v sobotu zastaví v Hradci nad Moravicí. V pátek vystoupí například Ben Cristovao, Marpo, Pam Rabbit nebo kapely Dymytry a Divokej Bill, v sobotu zahrají Richard Krajčo, Tomáš Klus, Gaiah Mesiah či kapely Wanastowi Vjecy a Visací zámek, finále pak bude patřit skupině Kabát.
Tajemství obchodních domů
Komentovaná procházka nazvaná Obchodní domy vychází v neděli v 10 hodin z ostravského Smetanova náměstí. „Vzpomenete si ještě na obchodní domy Brouk a Babka, ASO či Textilii? A víte, kde všude kdysi zářily výkladní skříně ostravských obchodníků? Připojte se k nám na komentovanou procházku, která vás zavede do časů, kdy se v Ostravě rodily „katedrály obchodu“ – od rodinných podniků židovských obchodníků po slavné domy, které se staly ikonami města,“ zvou pořadatelé.