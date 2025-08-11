„V samotné Porubě jsme vhodnější prostor nenašli. Pozemky, na kterých se teď začíná stavět, koupil obvod už kolem roku 2014,“ informoval Martin Otipka, mluvčí obvodu s takřka sedmdesáti tisíci obyvateli.
Pracovníci vybrané stavební firmy tam již intenzivně pracují. „Odstraňují ornici, upravují stávající meliorace, osazují šachty a potrubí. Chystá se přeložka vodovodní přípojky,“ popsal Otipka.
Jedná se o první etapu výstavby hřbitova, který pro obvod navrhli architekti z Projektstudia EUCZ. Do jara příštího roku tam vzniknou místa pro 37 hrobů, 20 dvojhrobů, 224 urnových hrobů a 160 míst v kolumbáriích.
Součástí první etapy bude také výstavba správní budovy se zázemím. Bude to stát celkem asi 65 milionů. Zhruba polovinu nákladů zaplatí město Ostrava. Část peněz chce radnice získat z evropských dotací.
Bude i zeleň a stromořadí
„Jsme si vědomi, že počet míst asi nebude dostatečný. Do budoucna proto počítáme s druhou etapou stavby hřbitova, která by nabídla hlavně další stovky urnových míst v kolumbáriích,“ řekla místostarostka Poruby Petra Brodová.
Město Ostrava podle náměstka primátora Aleše Boháče počítá s tím, že v první etapě se na výstavbě nového hřbitova bude podílet částkou 16,5 milionu korun. „Plánovaná je i vsypová a rozptylová loučka. Důstojné a klidné prostředí dotvoří kvalitní zeleň, a to včetně stromořadí,“ uvedl náměstek.
Starostka porubského obvodu a zároveň náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová řekla, že vnímala jako problém, že tak velké sídlo jako Poruba nemá hřbitov. „Cítili jsme ten deficit. Porubané zatím musí pohřbívat blízké v jiných částech Ostravy nebo v okolních obcích, což mi připadá nedůstojné,“ řekla starostka.
Původní porubský hřbitov u nejstarší dochované památky v obvodu – barokního kostela svatého Mikuláše – zrušili kvůli výstavbě nových domů budovatelé socialistického sídliště v roce 1956. O devět let později ze stejného důvodu zanikl i hřbitov v sousedním obvodu Pustkovec, který tam sloužil od roku 1935.
Žádosti o hroby až v příštím roce
Obyvatelé sídliště VII. porubského stavebního obvodu vzpomínají, jak se zpočátku dívali z oken nových paneláků na hroby. „Bylo to trochu zvláštní. Zvláště o Dušičkách to byla zajímavá a pěkná podívaná,“ vzpomínala pětaosmdesátiletá Františka Sikorová.
Ostatky mrtvých byly přestěhovány na hřbitovy v okolí. Od roku 2017 připomíná někdejší místo posledního odpočinku na dnes zeleném prostranství mezi paneláky pamětní deska.
Lidé se už teď zajímají, kdy si budou moci rezervovat místo na novém hřbitově. „Předpokládáme velký zájem. Žádosti o hroby ale začneme vyřizovat až v příštím roce,“ sdělil porubský mluvčí Martin Otipka. Dodal, že zatím ještě není rozhodnuto ani o tom, jak bude fungovat hřbitovní správa.
Stavba nového hřbitova je v České republice výjimečná věc. Města a obce investují především do úprav stávajících pohřebišť. Oproti klasickým hrobům je rok od roku větší zájem o uložení zpopelněných ostatků zemřelých do urnových hájů a kolumbárií.
Město Ostrava spravuje celkem 22 hřbitovů. Například nedávno přispělo na přestavbu márnice na hřbitově v obvodu Krásné Pole na kolumbárium s devadesáti boxy na urny.
Porubský hřbitov vzniká v sousedství toho svinovského.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License