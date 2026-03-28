Praktičtější i levnější. Kolumbária zažívají boom, vznikají ve velkém

Žaneta Motlová
  17:02aktualizováno  17:02
Na sklonku roku dostavěli, od ledna přijímají žádosti o pronájem schránek, a už je plno. Na hřbitově ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku vzniklo nové kolumbárium a poptávka předčila očekávání. Stejný boom zažívají správci hřbitovů napříč Moravskoslezským krajem.
Na hřbitově ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku vzniklo nové kolumbárium a poptávka předčila očekávání. | foto: Městský úřad Vrbno pod Pradědem

„Zbývají poslední dvě místa, která si prozatím necháváme pro potřeby města, například pro případ sociálních pohřbů. Nové kolumbárium má dvaasedmdesát schránek a do každé se vejde až šest uren. Zaplnilo se opravdu rychle,“ popsal správce vrbenského hřbitova Petr Čuj.

Vrbenský hřbitov má kromě nového venkovního od roku 2019 vnitřní kolumbárium. To má 93 míst a je zcela obsazené.

„Takový je trend poslední doby. Lidé hodně cestují, migrují. Na hřbitov přijdou mnohdy jen na Dušičky. Kolumbárium je bezbariérové, téměř bezúdržbové. A také finančně vychází lépe,“ nastínil Čuj.

S tím počítá například ostravská Poruba. Obvod právě buduje vlastní hřbitov. V první etapě, jež bude hotová letos na podzim, tam vznikne 37 hrobů, dvacet dvojhrobů, 224 urnových hrobů a 160 míst v kolumbáriích.

Pohřbů do země ubývá, lidé spíš volí urnu. Je to levnější

„Vycházíme z dlouhodobého trendu v pohřebnictví, kdy převažuje zájem o urnové hroby a místa v kolumbáriích. Na porubském hřbitově budou jednoznačně v převaze,“ uvedla místostarostka obvodu Petra Brodová. Porubští ve druhé etapě vzniku hřbitova počítají už jen s urnovými hroby a kolumbárii v řádu dalších několika set míst.

Kolumbárium s více než pěti stovkami míst pro uložení až čtyř uren letos vznikne i v Třinci. „V současné době nemáme žádné kolumbárium. Bude ve Starém Folwarku, půjde o pět set šestnáct schránek. Zájem obyvatel je relativně velký,“ řekl mluvčí třinecké radnice Stanislav Cieslar.

Žádat o ně však lidé mohou až po dokončení prací. „Zájem o urnová místa roste a poměr zpopelnění a uložení do země je zhruba půl na půl, možná již lehce více pro zpopelnění,“ dodal Cieslar s tím, že právě proto město kolumbárium postaví. Výhledově zvažuje totéž i na hřbitově v městské části Oldřichovice.

Převis šedesáti zájemců eviduje Nový Jičín. Kolumbárium s 666 místy pro dvě schránky v přední části tamního hřbitova je plné. „V koncepci městského hřbitova plánujeme výstavbu nového kolumbária, ve kterém by mělo být přibližně sedm set nových míst. Už je hotová projektová dokumentace, technické služby připravily plochu,“ sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.

Řešení nedostatku místa na hřbitovech

Začátkem letošního roku Novojičínští spustili anketu, v níž zjišťovali zájem o kolumbárium na hřbitově v místní části Žilina. „Občané mají o jeho vybudování zájem,“ uvedla Machková.

Poptávka je i v Karviné, město na centrálním hřbitově rozšířilo kapacitu kolumbárií loni i předloni. Jen loni si lidé pronajali 63 nových míst, letos dalších deset. „Zůstává volných padesát devět míst pro dvě urny,“ informovala mluvčí Karviné Monika Danková.

Kolumbária obcím pomáhají řešit nedostatek míst na hřbitovech. Jsou praktická i levnější. „Nemusíte investovat do pomníku,“ chválí si například Eva Kopecká z Ostravy.

Správy hřbitovů schránky pronajímají na pět až deset let, roční nájem se pohybuje ve stokorunách.

KĹ™iĹˇĹĄĂˇlovĂ˝ rĂˇj v Jablonci nad Nisou dnes rozkvetl jarnĂ­mi kvÄ›tinami

