Mládě se narodilo 22. listopadu zkušené hrošici, která už potomka odchovala. „Samice hrochů zpravidla rodí do vody, a nejinak tomu bylo v tomto případě. Rodička si vybrala část bazénu, kde se cítila nejbezpečněji a od ostatních členů skupiny si udržuje odstup,“ líčil inspektor chovu kopytníků a šelem ostravské zahrady Matěj Vrúbel.
Na břeh samice s mládětem zatím nevylézá. Rodinu hrochů v Ostravě doplňuje starší dcera rodičky, která přišla na svět v roce 2020 a sedmiletý samec přivezený v roce 2024 ze zoologické zahrady v německém Karlsruhe, který je otcem novorozeného přírůstku.
„Mladá samice i samec matku s mládětem respektují a v hroší skupině panuje klid,“ shrnul Vrúbel.
Chovatelé do odchovu mláděte nezasahují. „Vše necháváme na zvířatech, situaci ale monitorujeme,“ podotkl vrchní chovatel.
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Jeden hroch putoval z ostravské zoo do Německa, druhý opačným směrem
Samice je ostražitá a citlivá na vyrušení. Proto je část pavilonu Tanganika dočasně uzavřená. Do zadní části budovy, kde žijí drobné šelmy mangusty žíhané, se návštěvníci dostanou vstupem u expozice gibonů.
Evropské zoologické zahrady aktuálně chovají v 71 zařízeních celkem 185 hrochů. Za poslední rok se narodilo osm mláďat. „Jedním z úskalí chovu hrochů je jejich dlouhověkost a zároveň relativně krátká doba březosti,“ sdělila mluvčí ostravské zahrady Šárka Nováková.
Mláďat je podle ní spíše přebytek a mnoho zahrad aktuálně hrochy nemnoží.
Hroch obojživelný se v zajetí dožívá až 55 let. Rekordmanem je jedinec, který žil 61 roků. Běžně váží až tři tuny. V přírodě se tito především býložraví sudokopytníci vyskytují v jižní a východní Africe. Ochránci odhadují jejich počet až na 130 tisíc kusů, ale patří ke zranitelným druhům. Ohrožuje je hlavně ztráta přirozeného prostředí a pytláctví.
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30. listopadu 2024