Hudba z české počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II zazní příští rok v červnu v podání zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku. Koncert s projekcí herních scén bude součástí 77. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, který bude od 21. května do 13. června na několika místech Moravskoslezského kraje. ČTK to dnes řekla mluvčí festivalu Kateřina Buglová.
Orchestrální koncert věnovaný soundtracku hry bude 12. června v amfiteátru hukvaldské obory. Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín povede autor herní hudby Jan Valta. Vystoupí také pěvecký sbor Warhorse Choir Brno a středověká kapela Bakchus. Hru Kingdom Come: Deliverance II, která hráče zavádí do roku 1403 a prostředí středověké Kutné Hory, doprovodí velkoformátová projekce herních scén.
"Festival nabídne během tří týdnů 18 koncertů hlavního programu v šesti městech a obcích Moravskoslezského kraje a dalších devět doprovodných akcí. Vedle hudby z počítačové hry připomene také dvě významná výročí klasické hudby. Uplyne 100 let od premiéry Janáčkovy Glagolské mše a 200 let od úmrtí Ludwiga van Beethovena," uvedla.
Festival zahájí 21. května v ostravské Katedrále Božského Spasitele Drážďanská filharmonie pod vedením Davida Robertsona. Spolu s Pražským filharmonickým sborem uvede Janáčkovu Sinfoniettu a Glagolskou mši. Závěr festivalu bude 13. června patřit Beethovenově Deváté symfonii s Ódou na radost, která zazní pod širým nebem v hukvaldské oboře v podání Státní filharmonie Košice a Slovenského filharmonického sboru.
Mezi dalšími hosty budou houslisté Gidon Kremer a Midori, kteří 24. května vystoupí v Ostravě s komorním orchestrem Kremerata Baltica. Na programu budou také koncerty klavíristy Behzoda Abduraimova a houslisty Christiana Tetzlaffa.
Festival rozšíří také nabídku koncertních míst. Poprvé zamíří do Boutique Business Inkubátoru Ostravica v Ostravě, Koncertní síně sv. Ducha v Krnově a Nové Osmičky ve Frýdku-Místku. Předfestivalovou ochutnávku nabídne 14. dubna ostravský Dock, kde trumpetista Simon Höfele představí projekt propojující akustickou a elektronickou hudbu. Ročník s podtitulem Fundament nabídne také české a světové premiéry. Vstupenky jsou k dispozici na webu festivalu.