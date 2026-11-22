Varhany, jejichž tóny před desítkami let doprovázely sjezdy Komunistické strany Československa v pražském Paláci kultury, dnes poprvé slavnostně zazněly v ostravské katedrále Božského Spasitele. Nástroj tam našel nový domov 140 let od postavení největšího ostravského kostela. Dnes varhanám při slavnostní bohoslužbě požehnal ostravsko-opavský biskup Martin David. Hudbu nelze úplně zkonfiskovat a nepatří žádné ideologii, řekl v kázání pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
Varhany Přibyl označil za královský nástroj. Připomněl, že je postavili krnovští varhanáři v roce 1981 pro pražský Palác kultury, kde měl znít mimo jiné při sjezdech komunistické strany. "Nárokovala si být jediným pánem nad životy lidí v této zemi. Moc se tam při sjezdech předváděla okázalostí, potleskem a jednomyslností, která ovšem nebyla svobodná," řekl Přibyl.
Po roce 1989 se varhany přestěhovaly do Ostravy a sloužily Janáčkově filharmonii Ostrava. "Varhanáři v Krnově stavěli poctivě a nástroj sám za dobu ani okolnosti svého vzniku nemůže. Hudba se ostatně nedá úplně zkonfiskovat. I v časech nesvobody v sobě nese něco, co nepatří žádné ideologii," uvedl arcibiskup.
Nástroj má za sebou podle Přibyla neobyčejný příběh. Jeho nové umístění v ostravské katedrále je podle něj především završením dlouhého čekání místní farnosti na důstojné varhany. "Vystřídalo se zde několik generací kněží, varhaníků i farníků, kteří o důstojném nástroji snili a nedočkali se," řekl. Nadcházející advent, který je dobou čekání, podle něj připomíná, že Bůh naplňuje naděje, někdy jinak a později, než by si lidé přáli, ale nezapomíná na ně.
Slavnostní mše začala v 10:30. Ještě před jejím začátkem se katedrálou nesly tóny menších chórových varhan, které v posledních dvou letech nahrazovaly chybějící hlavní nástroj. Poté přišel obřad probouzení nových varhan. Biskup Martin David pronesl tři modlitební výzvy, na které katedrální varhaník Lukáš Kubenka odpověděl třemi improvizacemi. Mohutný nástroj se postupně rozezněl a zaplnil prostor katedrály.
V pražském Paláci kultury sloužily varhany před rokem 1989 mimo jiné při sjezdech komunistické strany. Janáčkova filharmonie Ostrava je po odkoupení v 90. letech umístila do Domu kultury města Ostravy. Impulzem k dalšímu přesunu byla stavba nového koncertního sálu pro Janáčkovu filharmonii, kvůli níž orchestr pro nástroj hledal nového majitele. Zájem projevila farnost Moravská Ostrava. Renovace a instalace varhan vyšly přibližně na 30 milionů korun. Na jejich obnovu a umístění přispívali jednotlivci, firmy i veřejné instituce.
Nový nástroj má sloužit nejen při bohoslužbách, ale také při kulturních akcích. Právě proto vznikl spolek Echo katedrály, který chce v chrámu pořádat koncerty a představovat varhanní hudbu širší veřejnosti.
Při dnešní bohoslužbě zazněla vedle varhanních improvizací také díla Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händela. Hudební doprovod zajistili kromě Kubenky také mladí varhaníci Mikuláš Jančálek a Štěpán Novotný, Komorní orchestr při katedrále a sbory Cantores Domini z Místku a Musica Priboriensis z Příbora. Odpoledne na bohoslužbu naváže inaugurační koncert, na němž se nového nástroje ujme německý varhaník a profesor hudby Martin Sturm.