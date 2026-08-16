Hudební výlety přivezou do Oldřůvek barokní klarinety i benefiční koncert

Uskupení Lotz Trio vystoupí 28. srpna v kostele Navštívení Panny Marie ve Starých Oldřůvkách, místní části Budišova nad Budišovkou na Opavsku. Koncert nabídne hudbu první poloviny 18. století v podání historických nástrojů. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na obnovu kostela. Koncert bude součástí celoročního festivalu Hudební výlety. ČTK to řekl jeho ředitel Igor Františák.
"Program s názvem Divertissement pour chalumeaux & clarinettes představí skladby Georga Friedricha Händela, Georga Philippa Telemanna, Johanna Christopha Graupnera a dalších barokních autorů. Hlavní pozornost bude patřit chalumeau, historickému předchůdci klarinetu, který se vyznačuje měkkým a temnějším zvukem," uvedl.
Lotz Trio tvoří Róbert Šebesta, Ronald Šebesta a Igor Františák. Soubor se specializuje na interpretaci hudby na replikách historických klarinetů, chalumeaux a basetových rohů. Ve Starých Oldřůvkách se k trojici připojí polský hudebník Tomasz Dobrzanski, který zahraje na basson de chalumeau.
Koncert je součástí projektu Hudební výlety, který propojuje koncerty s návštěvou historicky a kulturně významných míst Moravskoslezského kraje. Staré Oldřůvky zároveň poslouží jako místo natáčení nového alba Lotz Tria. "Dobrovolné vstupné mohou návštěvníci věnovat přímo na místě nebo prostřednictvím webu projektu," řekl Františák.