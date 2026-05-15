Program doplní středověké stánky, řemesla a pestrý doprovodný program pro všechny generace.
To všechno nabídnou Hukvaldské hradí slavnosti, které se uskuteční v sobotu 16. května od 9.30 hodin na hradě Hukvaldy.
Program dne:
10:00 – Slavnostní spektákl (pro všechny)
Slavnostní shromáždění a příprava na příchod pana krále
10:15 – Příchod pana krále
Slavnostní přivítání Jeho Veličenstva
10:30 – Králova garda
Rytíři změří své síly před samotným králem
11:00 – Středověká hudba (kaple hradu)
Dudy, bubny, šalmaje, niněra (hurdy-gurdy)
11:30 – Draci na Hukvaldech
Slavnostní příchod draků jako dar pro pana krále
12:00 – Urozené tance
Tanec jako ušlechtilý pohyb pro ladnost i krásu
12:25 – Princezna, která hledala štěstí
Interaktivní loutkové divadlo v podání jednoho herce
13:00 – Středověká hudba (kaple hradu)
Dudy, bubny, šalmaje, niněra
13:30 – Turnaj koňmo nekoňmo
První mezinárodní turnaj rytířů (Česko vs. Slovensko)
14:00 – O šípkové Růžence po trenčiansku
Známá pohádka v podání uherských rytířů
14:40 – Hledá se drakoborec
Vyhnání draků z hukvaldského panství
15:10 – Středověká hudba
Dudy, bubny, šalmaje, niněra
15:40 – Urozené tance
Tanec jako ušlechtilý pohyb pro ladnost i krásu
16:00 – Turnaj koňmo nekoňmo
Odvetný mezinárodní turnaj rytířů
16:30 – Rytíři v brnění
Ukázky soubojů v plné zbroji
16:50 – Závěrečný spektákl (pro všechny)
Slavnostní ukončení oslav