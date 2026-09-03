Hygienici varují před sinicemi v nádrži Kacabaja na Novojičínsku

Ve vodní nádrži Kacabaja v Hodslavicích na Novojičínsku hygienici při pravidelné kontrole vody odhalili vyšší množství sinic. Voda tak má zhoršenou kvalitu, a hygienici proto návštěvníkům doporučují, aby se po koupání důkladně osprchovali. ČTK to dnes sdělil mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
Poslední odběry vzorků vody v této koupací sezoně hygienici provedli na začátku září na Bruntálsku, Opavsku a Novojičínsku. Zatímco v nádrži Kacabaja odhalili nárůst sinic produkujících toxické látky, ve vodní nádrži Slezská Harta na koupacím místě Nová Pláň a v rybníku Edrovice na Bruntálsku se situace zlepšila.
"V obou lokalitách koncentrace sinic poklesla a výrazně se zvýšila průhlednost vody, a proto hodnotíme modrým symbolem jako voda vhodná ke koupání. V rybnících Tvrdkov a Pod hradem v Bohušově, stejně jako ve vodních nádržích Čerťák, Údolí mladých v Bílovci a Budišově nad Budišovkou, nadále přetrvává snížená průhlednost a místy se vyskytuje přirozené přírodní znečištění. Tyto plochy jsou hodnoceny zeleným symbolem jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi," doplnil Kotrla.
Aktuální informace o kvalitě vody ve volné přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou k dispozici také informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.