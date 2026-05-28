Hygienici zahájili v Moravskoslezském kraji pravidelné kontroly kvality vody

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zahájili v těchto dnech pravidelné kontroly kvality vody v koupalištích, která nemají provozovatele. V sezoně budou v regionu kontrolovat 25 koupacích míst. ČTK to dnes sdělil mluvčí hygieniků Aleš Kotrla.
"Pro letošní koupací sezonu se opět po stavebních pracích bude provádět kontrola kvality vody na koupacím místě vodní nádrže Baška. V provozu budou rovněž dvě přírodní koupaliště na povrchových vodách, štěrkovna Hlučín a Karvinské moře, kde zajistí kontrolu provozovatel," uvedl Kotrla.
Kromě toho jsou v regionu i přírodní koupaliště se systémem přírodního čištění vody ke koupání, takzvané biotopy a také nádrže s řízeným přítokem a odtokem chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody. "Provozovatel zajišťuje kontrolu kvality vody v těchto koupalištích s ohledem na to, zda jsou v provozu," vysvětlil Kotrla.
Hygienici poprvé odebrali vzorky vody ještě před zahájením koupací sezony, která oficiálně začíná v sobotu. V uplynulých dnech odebrali vzorky z nádrží napříč krajem. Analýzy ukázaly, že ve vodní nádrži Čerťák v Novém Jičíně a v Údolí mladých v Bílovci na Novojičínsku je zhoršená jakost vody.
Hůře průhledná je pak voda i ve vodních nádržích Olešná a Brušperk na Frýdecko-Místecku a také ve vodní nádrži Kacabaja v Hodslavicích na Novojičínsku a v rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku. "Ve všech případech se jedná o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci," uvedl Kotrla.
Speciální odběry hygienici provedli i v nádržích, kde v předchozích sezonách měli hlášeno onemocnění cerkáriovou dermatitidou. Šlo o Brušperk, Bašku na Frýdecko-Místecku, Kacabaju, Těrlickou přehradu a Vrbické jezero na Karvinsku.
"Výsledky analýz, získané sběrem plžů před zahájením letošní koupací sezony, nepotvrdily vylučování cerkárií způsobujících cerkáriovou dermatitidu na žádném ze sledovaných míst," doplnil Kotrla. Cerkáriová dermatitida se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a intenzivním svěděním. Masivní infekce může způsobit otoky napadených končetin, zvýšenou teplotu, nevolnost či průjem.
Aktuální informace o kvalitě vody jsou k dispozici na webových stránkách hygieniků. Na všech sledovaných místech jsou rovněž informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.