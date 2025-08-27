Na zastavení výroby upozornil server Zdopravy. Letos už měla slezská automobilka čtyři nevýrobní dny - v lednu dva pátky a v únoru dva pondělky. „Další nevýrobní směny se neplánují,“ upozornil mluvčí automobilky Jan Rodek.
Server uvedl, že odstávky se budou dělat tentokrát po směnách kvůli dodávkám dílů a potřebě průběžného plnění objednávek.
„Nadřízení zaměstnanci určí, kteří jejich podřízení i přesto půjdou standardně do práce. Ostatní budou dle kolektivní smlouvy na sedmdesáti procentech průměrného výdělku doma,“ uvedl server.
Loni slezský závod vyrobil 330 890 automobilů, což je o 9 610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby je zhruba 295 tisíc vozů.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3 100 zaměstnanců, dalších asi 8 700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.
