iDNES: Pojišťovna musí podle soudu rozhodnout o léčbě, i když už je zaplacená

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) se musí dál zabývat tím, zda zaplatí léčbu chlapce ze Šumperska, který trpěl vzácným genetickým syndromem AADC. Rozhodl tak ve čtvrtek ostravský krajský soud, sdělil ČTK advokát rodiny Zdeněk Joukl. Chlapec léčbu za 100 milionů korun podstoupil v roce 2024 ve Francii za peníze z veřejné sbírky, ve které se vybralo 150 milionů korun. Zdravotní pojišťovna proto řízení o úhradě před dvěma lety zastavila. Rodina rozhodnutí pojišťovny požaduje kvůli dalším podobným případům v budoucnu. Stav chlapce se zlepšuje a v září by měl jít do školky.
Mluvčí Krajského soudu v Ostravě Jaromír Parobek ČTK potvrdil, že soud rozhodl. "Bylo vyhlášeno rozhodnutí, kterým bylo napadené rozhodnutí pojišťovny zrušeno a vráceno ČPZP k dalšímu řízení," uvedl.
Krajský soud vyhověl žalobě podané rodiči vůči pojišťovně, její dvě rozhodnutí tím zrušil a vrátil jí věc k dalšímu řízení, přičemž zcela vyhověl argumentaci rodičů, uvedl Joukl. "ČPZP se tak bude žádostí rodičů opět zabývat, rozhodnutí soudu bude doručením pravomocné," dodal advokát.
Pojišťovna podle něj musí rozhodnout a buď léčbu proplatí, nebo žádost zamítne. "Pokud nárok zamítne, budeme se soudit dál. Pokud léčbu proplatí, rodina splní slib, že peníze použije na léčbu dalších nemocných dětí tak jako část peněz z veřejné sbírky," řekl webu iDNES Joukl.
Pojišťovna po doručení písemného vyhotovení rozsudku zváží další procesní kroky, napsala ČTK mluvčí ČPZP Elenka Mazurová. "ČPZP zastává názor, že poskytnutím léčby došlo k vyčerpání předmětu samotné původní žádosti. To však nic nemění na skutečnosti, že může pojištěnec požádat o zpětnou úhradu svých nákladů s touto léčbou spojených, o čemž byl ostatně pojištěnec i ze strany ČPZP v minulosti informován," uvedla Mazurová s tím, že soud se však s tímto názorem neztotožnil.
Advokát Joukl u soudu apeloval spolu s rodinou na to, že podstatou dobré zdravotní péče je její přiměřená dostupnost, a nemůže být uplatňován ryze formalistický přístup. "Primárně jde o to, aby byl dalším pacientům dán jasný postup a návod, jak mají v takto složitých situacích postupovat včetně konkrétních formulářů, kdy nelze roky čekat na soudní rozhodnutí, kterých by se řada pacientů ani nedožila nebo ve výrazně zhoršeném stavu," uvedl advokát.
Chlapec se narodil s genetickým syndromem AADC, který zastavil jeho vývoj na úrovni několikaměsíčního kojence. Nemohl se hýbat, trpěl bolestí a dalšími neduhy, byl odkázaný na péči rodičů. Léčbu ve Francii, kde mu neurochirurgové aplikovali do mozku léčivo Upstaza, potřeboval co nejdříve, aby se mohl naplno projevit její účinek. Chlapec po léčbě podle jeho otce už netrpí bolestí, rehabilituje, výrazně se u něj zlepšil příjem potravy i nápojů, zlepšují se jeho motorické dovednosti a učí se mluvit. V září by měl nastoupit do mateřské školy, kde mu bude pomáhat osobní asistentka.